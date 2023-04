Eva González ha hecho una pausa en su apretada agenda para disfrutar de la feria de Mairena del Alcor, la más antigua de Andalucía, con casi seis siglos de historia, y reaparecía con un precioso traje de flamenca. Este domingo 29 de Abril dará comienzo la conocidísima Feria de abril y son muchos los rostros conocidos que se dejaran ver entre las casetas y los farolillos. La modelo es imagen de las fiesta de primavera en Sevilla y es muy emocionante para ella: "Es un orgullo y estoy emocionadísima, pero reconozco que cuando me llamaron me dio vértigo. Pensé que iba a estar en una esquina del cartel y cuando lo vi no me lo podía creer", contaba cuando se presentó el cartel.

Para iniciar la feria de su pueblo, que constará en cuatro días, la ex de Cayetano Rivera ha lucido un traje de flamenca muy en tendencia para este año, y que muchas le copiarán. En morado y con lunares, así era el vestido de la modela que lo acompañaba con un tocado de flores rojas a un lado de su cabeza. El morado es un color poco común en estos trajes pero es sin duda el color de la temporada así que ha sabido combinar el estilo tradicional con la tendencia.

Gtres

A la presentadora de 'La Voz Kids' se le ha visto disfrutar muchísimo de este gran día con amigos y con fans que se acercaban para hacerse fotos con ella. ¿La veremos en la Feria de Sevilla?, ¿coincidirá con Cayetano Rivera? El torero parece que ha rehecho su vida con María Cerqueira. El torero le ha dado una nueva oportunidad al amor de la mano de la presentadora portuguesa a la que conocía desde el año 2019 cuando María Cerqueira le hizo una entrevista para la televisión lusa.