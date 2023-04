lucía rivera presenta su libro, 'nada es lo que parece'

Lucía Rivera ha dado un paso más en su faceta de escritora. El pasado 22 de marzo vio la luz su primer libro, 'Nada es lo que parece', en el que se abre en canal para tratar temas muy controvertidos y desconocidos de su vida personal. La modelo habla de los malos tratos que sufrió a manos de dos de sus ex parejas; se sincera sobre la importancia de la salud mental; y también revela la escasa relación que mantuvo con Eva González durante el matrimonio de la presentadora de 'La Voz' con su padre, Cayetano Rivera, que habría iniciado una relación con la presentadora portuguesa Maria Cerqueira.

"Con muchos nervios" y sin poder concretar cómo se sentía -"ahora siento un poco de todo"-, la modelo llegaba una librería del centro de Madrid para hablar de su libro y firmar algunos ejemplares. Antes de entrar al establecimiento, la hija de Blanca Romero compartió unos momentos con los reporteros, como puedes ver en el vídeo arriba, y les contó que estaba feliz porque la buena acogida que ha tenido el libro aunque, en ese preciso momento, estaba "histérica".

Gtres​

Lucía no ve este libro como un deshahogo sino como la forma de contar la verdad. "Al final todos me conocen por motivos muy ajenos a mí y era la necesidad de decir esta es la verdad, esta es mi vida real y ahora si me juzgáis, me juzgáis por la verdad", ha dicho.

Sus padres estaban al tanto de too lo que iba a contar en el libro. "No sé si les ha llegado a impactar, porque lo sabían, son mis padres. Aunque lo supieron a posteriori", confiesa.



Sobre si ha perdonado -sin señalar concretamente a nadie- Lucía Rivera sentencia: "Perdono pero no olvido".