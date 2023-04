Se han cumplido 15 años desde Antonio Resines se despertó del sueño de 'Los Serrano' y aún el público no ha digerido la resaca y Fran Perea se ha encargado de zarandearla un poco más este viernes 21 de abril con el lanzamiento de su nuevo videoclip. "Creo que está llorando media España, nosotros los primeros! ❤️ Gracias!", ha expresado en Twitter al ver las reacciones que ha tenido en todas las redes sociales.

Los Serrano fue una de las series más icónicas de los años 2000 que mantuvo a todo el país en vilo logrando hasta un 44,5 % de share, algo que ya no se repite. Por esto no es de extrañar que ver un aperitivo del reencuentro del elenco principal en el videoclip de 'Uno más uno son siete' versionado con Despistaos, ha removido corazones, incluido el de María Pedraza. Concretamente casi medio millón de corazones en apenas un día.

"Este es el único reencuentro que vais a poder ver de los Serrano y ha sido gracias a Víctor Elías y Fran Perea", escribía Natalia Sánchez, quien diera vida a Teté, en su Instagram, zanjando todo lo que se había hablado sobre este encuentro y sentenciando el especial que emitía Telecinco a la misma hora del lanzamiento de la canción.

Este videoclip es parte del disco 'Uno más uno son veinte' con el que Fran Perea y Víctor Elías han querido conmemorar este aniversario de la serie. Fran Perea afirmaba que "con este disco queríamos hacer una foto de la música pop de este país durante estos veinte años", y lo han conseguido, reuniendo a todo tipo de grupos y cantantes que han revisitado las canciones del primer disco del actor. Canciones que en su mayoría sonaron como banda sonora de algún capítulo de 'Los Serrano'. "Ahora somos más conscientes de lo afortunados que fuimos en ese momento, que con todo no lo saboreas. Estamos en la búsqueda de estos sentimientos", aseguraba Víctor Elías en la presentación del disco horas antes de lanzar el videoclip.

Eso sí, no ha sido un videoclip fácil de grabar puesto que la producción se ha complicado mucho. Fran Perea y Víctor Elías persiguieron durante meses a sus compañeros pero al final todo fue un éxito: "Ninguno de ellos dudó en acudir a la llamada de Víctor y mía para juntarnos, celebrar la vida... lo único difícil era cuadrar la agenda y fue lo que más tardamos". Así lo han demostrado reuniéndose también para el canal de Jorge Jurado.

gtres

Y es que durante este tiempo ninguno se ha distanciado, ni siquiera Verónica Sánchez a pesar de los rumores que han sorprendido a Fran: "¿Verónica distanciada? Nunca". El cantante ha revelado además que guarda una relación muy bonita con Resines a quien considera como un padre aunque con el que más unido ha estado en este tiempo ha sido con Víctor Elías: "Víctor y yo no nos hemos separado nunca, porque después de 'Los Serrano' hicimos teatro, luego coincidimos en la escuela de música creativa, y en 2018 cuando yo vuelvo a la música de una forma más formal le digo que se venga conmigo y estamos trabajando juntos. Este es el primer disco que producimos juntos".



En estos veinte años, Fran Perea ha desarrollado su faceta profesional en la que ha realizado trabajos de cine, teatro y televisión, involucrándose en tres teatros, impulsando su sello discográfico, todo ello "teniendo éxitos y fracasos".