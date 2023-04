En la mañana del pasado 23 de abril, la diseñadora, que triunfa con su libro 'La felicidad no tiene talla ni tiene edad' , preocupó a sus más de 1,1 millones de seguidores de Instagram al compartir una imagen desde las Urgencias de un centro hospitalario. Ella misma ha querido explicar por qué ha tenido que ir al médico. "Me noté con falta de aire y con mucha dificultad al respirar" comentó y, ante los síntomas, decidió ir a Urgencias.

Vicky Martín Berrocal explica por qué acabó en Urgencias de un hospital

Tras las pruebas pertinentes que le realizaron en el hospital, fue la propia Vicky Martín Berrocal la que aclaró cuál había sido el diagnóstico. "No es nadaaaaaa. Parece ser que alergia. Ahora me tomo un antiestamínico y a la calle a comer", escribió junto a la imagen desde el centro hospitalario.

@vickymartinberrocal Instagram

Vicky Martín Berrocal, ya recuperada, sale a comer con su hija Alba Díaz

Y dicho y hecho. Vicky Martín Berrocal, que no duda en responder a los que la llaman 'gorda' en redes, salió a disfrutar de un espectacular brunch en la mejor compañía, la de su hija Alba y 'bromearon' sobre el susto que la diseñadora se había llevado. "Buenas Alba ¿dónde ha dejado tu madre la alergia?" le comentaba Vicky a la joven. "Yo me he enterado cuando me he levantado y digo esta mujer se ha ido a Urgencias y yo me acabo de enterar. Mi mamota. No lo sabía se ha ido como de repente pero no pasa nada. Ahora te tomas un antiestamínico y ya está" contestaba Alba. "No ya me lo he tomado y ahora a la calle, a comer" respondía Vicky, pasado el susto, con una sonrisa. Pero, horas después, la diseñadora y su hija se llevaron otro susto, esta vez por la salud de su perra Tara. También tuvieron que llevar al veterinario porque la mascota no se encontraba bien y el diagnóstico sorprendió a Vicky. "Esto os parecerá mentira pero tara también tiene alergia", escribió.