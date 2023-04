A Vicky Martín Berrocal hay pocas cosas que le afecten, y los comentarios sobre su cuerpo son algo que, a sus 50 años recién cumplidos, le resbalan completamente. La empresaria y diseñadora, que celebró medio siglo de vida el pasado 11 de marzo, aprendió hace años que las críticas dicen más de quien las suelta que de una misma, y ese es un mantra que se repite cada día. Por eso ahora ha querido publicar en sus redes sociales la respuesta perfecta para dejar con un palmo de narices a sus 'haters': con mucha indiferencia, pero también con contundencia tras recibir un feo mensaje de una 'follower': "¿Tú te ves bien? Yo te veo gorda", le han escrito.

A Vicky, que acaba de estrenar su libro sobre su proceso de aceptación 'La felicidad ni tiene talla ni tiene edad', nunca le ha pesado no tener un cuerpo de modelo porque no lo ha sido nunca, pero las críticas de algunos de sus seguidores siempre se han sucedido como una constante, y es que da igual lo exitosa que una sea en la vida, que para algunos todo queda reducido a si tienes un físico espectacular. Por eso, y para animar a todas esas personas que no se sientan seguras con su cuerpo, ha querido lanzar una reflexión a través de Instagram: "Soy más que un cuerpo con el que aprendí a andar y a luchar. Soy esta mirada, mi aceptación definitiva frente al espejo, la vida vivida y todo lo que queda por vivir. Comprender, por fin, que soy tan libre como quiera ser, y eso no depende de mi cuerpo. Sino de mis alas".

Las palabras de Vicky no han caído en saco roto y muchos la han aplaudido, especialmente porque es una bonita respuesta para unos comentarios tan feos, pero no ha sido lo único que nos ha llamado la atención en las redes sociales de nuestros famosos. Por ejemplo, Marta Riesco ha buscado nuevas fuentes de ingresos tras su despido de Mediaset vendiendo su ropa; Eva González ha compartido su plan de Pascua; Jesús Calleja ha compartido un tierno vídeo con sus perros y todo ello mientras Paula Echevarría la ha 'liado' en Instagram con sus fotos con y sin retoque.

No te pierdas nada de la actualidad de los famosos en rede sociales de este martes 4 de abril y sigue leyendo...