Pilar Rubio, que colabora en 'El Hormiguero', se ha sincerado como nunca sobre sus hijos -Sergio, Alejandro, Marco y Máximo-, su matrimonio con Sergio Ramos, y, sobre todo, por sus gustos a la hora de elegir ropa de baño. Y es que la presentadora ha presentado en Madrid su nueva colección de baño junto a la firma gallega, Selmark. Una colección cápsula de cinco trajes de baño para todas las siluetas, tallas y gustos. Pilar nos explica que, para crear las pieza de esta temporada, se ha inspirado en la estética brasileña, desde las noches de verano de Río de Janeiro, pasando por el carnaval y la coctelería, a la arquitectura del genio Oscar Niemeyer o la flora y la fauna de sus más de 1.600 islas. Aunque reconoce que nunca ha estado en Brasil.

Son bañadores que también sirven para el día a día.

Yo los uso como body porque los hacemos con doble forro y buena estructura para que lo lleves y digas, 'voy vestida'. Son prendas muy bien confeccionadas, que se pueden usar en cualquier época del año.

¿Eres muy exigente con tu físico? Sobre todo con la edad...

Tengo que entrenar más. No quiero estar delgada, sino estar fuerte. Lo hago por salud, por higiene postural. También es parte de mi trabajo estar bien.

Ana Ruiz / HEARST

¿Entrenas con tu marido, Sergio?

No podría nunca. Son rutinas totalmente distintas.

Pero por el modo de vida...

El modo de vida lo marcan los niños. Sin niños todo el día de fiesta, con niños no tanto. Yo ceno a las 7, me acuesto pronto y a las 6 ó 7 de la mañana ya estoy levantada.

¿Eres estricta con tus hijos?

Sí a veces sí. Otras veces estoy hasta el moño. Cuando veo que alguno se va a caer se lo digo, no me hace caso, se cae, llora y le digo 'te lo dije'. Lo hago como una espectadora, no grito ni nada. A veces me los llevo a las grabaciones de 'El Desafío' pero no me puedo llevar a los 4 a la vez porque la lían. Empiezo el 1 con el 3 los puedo mezclar, el 2 con el 3 no porque se pegan, el 4...

¿Y de un 5 ni hablamos? ¿No no te quedas con la espinita de la niña?

No. Tampoco me quedo con las espinita. Cuando voy a comprar algún regalo, ropa para niña digo 'mira que mono y que de cosas hay', pero nada más.

Ana Ruiz / HEARST

¿Tienes preferencia por alguno de tus hijos?

No las tienes. A lo mejor hay alguno que te hace más caso, pero son ellos los que te eligen a ti.

¿Y cuál se parece más a ti?

Creo que el mayor, Sergio. Es muy sensible, todo lo lleva por dentro. Mi hijo le regañas se pone a llorar, pero no quiere que le veas. Es muy sentido. Ahora estoy teniendo problemas con el pequeño, que se cree que es muy mayor. Va con unos aires, que digo debe ser el 'bbé jefazo' en la guardería.

¿Se adaptan bien a los cambios de país?

Sí, porque son muy pequeños. De adolescente sería mucho peor porque ya tienes tus amigos, tus novietes. Ellos ahora lo que quieren es estar con sus hermanos y sus padres.

Sergio Ramos ha sido noticia por denunciar acoso en Twitter.

Lo vi ayer por la noche. Si lo ha dicho mi marido tendrá razón. Son muchos años recibiendo eso. He tenido unos cuantos locos, he tenido hasta orden de alejamiento de alguno.

Ana Ruiz / HEARST

¿Qué tal te llevas con las mujeres de los otros jugadores del PSG?

Bien. Quedamos y hacemos planes con los niños, los cumpleaños, fines de semana... Son encantadoras todas.

¿Qué tal fue tu encuentro con las Kardashian?

Estoy segura de que ellas no sabían quién era yo. Estaban grabando el reality. Tenían iluminación, cámaras... Nunca pido fotos con nadie porque no me gusta molestar, pero me hacía mucha ilusión acercarme a saludarlas. Fueron encantadoras, súper familiares, abiertas. Ya me gustaban mucho pero ahora me gustan más.

¿Te ha invitado Tamara Falcó a la boda?

No. Es que yo con Tamara me llevo bien porque es encantadora pero no la veo casi nunca. La pobre no puede invitar a todo el mundo con todos los que somos en 'El Hormiguero'. No suelo coincidir con ella, muy poco.



Ana Ruiz / HEARST

Pilar Rubio habla sobre los rumores de crisis con Sergio Ramos

La presentadora también se ha pronunciado sobre los rumores de crisis que circulan, una vez más, sobre su matrimonio con Sergio Ramos. "Siempre está el rumor de que estamos así. Supongo que hay que hablar de algo. Una cosa que me ha dado la madurez es que solo me tomo en serio las cosas importantes. Solo mi marido y yo sabemos lo que pasa en mi casa", nos confiesa con total tranquilidad.

También se habla mucho de la posibilidad de que el futbolista sevillano cambie de equipo para la próxima temporada después de dos temporada jugando en el PSG. Suena destinos como EE.UU., Arabia Saudí... Sin embargo, Pilar Rubio ni se lo plantea. "No sé el destino, o si nos vamos a quedar en París, si nos vamos a volver y lo peor es que no lo voy a saber hasta el último momento, así que ni lo pienso". Tampoco le preocupa hacer una mudanza: "Hecho una vez, hecho otra".



En cuanto a sus proyectos profesionales, Pilar quiere seguir presentando. Está feliz con la acogida que ha tenido 'Discovering Canary Islands'; participa en 'El Desafío'; y sigue colaborando en 'El Hormiguero'. Además, en breve, estrena programa en Telemadrid 'El Mejor', en el que los chistes "buenos y malos" serán los protagonistas. "Estamos muy emocionados. Necesitamos programas divertidos para ver con la familia, reírnos, pasarlo bien y sobre todo que podamos verlos con nuestros hijos", afirma Pilar.