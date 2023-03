La doctora y ex superviviente está embarazada de su segundo hijo. Una felicidad algo agridulce que se ha visto marcada por la ruptura con el padre del mismo, al que ahora ha lanzado un 'zasca' en redes sociales asegurando que "al 80% de las visitas" al médico ha ido sola. ¿Le importa? Según ella, nada: "Estoy feliz y contenta porque todo va fenomenal. Tengo muchísima gente que me quiere y me apoya y no estoy ni estaré nunca sola", ha declarado tajante.