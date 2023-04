Verónica Dulanto es de esas periodistas que desde niña tuvo claro lo que quería. La tele era lo suyo y no se equivocaba. Tras hacer de todo detrás de las cámaras, dio un paso al frente en El punto de mira'. Después, 'Ya es verano', las galas de Navidad y ahora 'Ya es mediodía', al lado de Joaquín Prat. Y todo esto siendo mamá de dos niñas, de 8 y 11 años, a las que dedica todo el tiempo que le permite su profesión.

Verónica, ahora estás en un plató pero, ¿qué te gusta más, estar ahí o en la calle?

Uy, esto es como si le preguntas a tu hijo a quién quiere más, a papá o a mamá. Me gusta hacer las dos cosas.

¿Cómo es Joaquín Prat como compañero?

A Joaquín le conozco desde hace quince o dieciséis años, cuando llegó a 'El programa de Ana Rosa', donde yo ya estaba. Siempre hemos hecho muy buenas migas, tenemos un carácter parecido, extrovertido y es un súper compañero. En el plató es fantástico: súper generoso, buen compañero y nos entendemos bien. Fuera de la tele hemos salido por ahí con amigos y lo hemos pasado genial.

Además, empatizáis muy bien.

Yo creo que sí, que como pareja televisiva, pegamos y funcionamos.

La periodista, con traje de : americana, 170 € y pantalón, 120 €; chaleco de , 69,99 € y salones de Magrit, 290 €. Beatriz Velasco

Verónica Dulanto: "Ana Rosa es súper cariñosa y cercana"

Y Ana Rosa, ¿cómo es como jefa?

¿Sabes lo bueno? Que no ejerce de jefa y eso es excelente, porque además de ser una persona a la que admiras y de la que yo lo he aprendido todo, es súper normal. Ana Rosa es una persona cariñosa, muy generosa, que se preocupa por todo el mundo, que levanta el teléfono si ve que necesitas algo, es súper cariñosa, cercana… Te aseguro que somos un montón de gente en la productora y ella se sabe la vida de todos. Es una persona admirable, súper profesional y lo mejor: que es jefa sin ser lo que implica esa palabra.

Siempre has hecho información de actualidad, fundamentalmente de denuncia, ¿cómo llevas hacer información de corazón?

Ahora en 'Ya es mediodía' estoy en la parte de actualidad, pero cuando sustituyo a Joaquín también estoy en la parte de corazón. Y qué quieres que te diga, es que a mí siempre me ha gustado esta información, porque es parte del periodismo y no merece ni más ni menos que cualquier otro tipo de periodismo. Así que, aunque no haya trabajado en ella directamente siempre he estado pendiente, he comprado revistas y he visto programas para estar al tanto.

En la terraza del local, con traje de Laura Bernal, 370 €; top de Virginia Abzueta, 85 €; salones de Magrit, 310 € y pendientes de Coolook, 355 €. Beatriz Velasco

El verano pasado presentaste 'Ya es verano', hiciste las galas de Navidad… ¿Cuál es ese programa que querrías hacer, el que tienes en la cabeza?

He hecho de todo y no te podría decir algo concreto, pero me gustaría que tuviera entretenimiento, actualidad… quizás un magazine que no sea muy encorsetado para que la gente me conozca. En el que pueda llorar cuando lo tenga que hacer y reírme igual; esas cosas que hacen que llegues a la gente.

¿En la tele llegan las oportunidades o te las curras?

En general, te las tienes que currar y luego hay golpes de suerte. No sé, si estás en el sitio perfecto, con la gente perfecta y surge la oportunidad… pero en general hay que currárselas.

¿Tú siempre habías querido trabajar en la televisión?

Sí, desde que estaba en la carrera. No me llamaban nada la atención ni la radio ni la prensa escrita.

La periodista de Beatriz Velasco

El año pasado te quedaste sin vacaciones porque estuviste presentando 'Ya es verano'. ¿Este año ya las has pedido?

Qué va. Te voy a decir una cosa que me dice a mí siempre Juan Serrano, uno de los jefes de Unicorn: 'Verónica, tú siempre tienes una flor en el culo'. No sé cómo lo haces pero siempre te cuadran las cosas' (risas). Y hasta ahora no me he quedado sin vacaciones. Es más, el año pasado estuve cinco semanas antes de empezar el proyecto. Joaquín Prat se va de vacaciones, Emma García también, así que imagino que en algún proyecto caeré.

¿Cómo se maneja la incertidumbre en la televisión?

Yo creo que antes lo manejaba peor pero ahora intento no crearme demasiadas expectativas porque entonces llega el castañazo. En esta profesión las cosas cambian de un día para otro, por lo que es mejor llevarse la sorpresa, que es como mejor salen las cosas.

Eso te pasó con las galas de Navidad, ¿no? Alucinaste cuando te llamaron.

Estaba en maquillaje y veo que me llama Leonardo Baltanás, ex director de contenidos de Mediaset. Empieza a explicarme y yo, entre los secadores y los nervios, le entendí que eran las Campanadas (risas). Las galas me encantaron y volvería a hacerlas este año, el siguiente y el otro, pero si llegan las Campanadas bienvenidas sean…

Verónica, súper guapa con vestido de Alba Conde, 264 €; salones de Magrit, 310 € y pendientes de Coolook, 355 € Beatriz Velasco

¿Eres de las que estás conectada 24/7 o apagas el móvil?

Uy, 24/7, sin duda (risas). Mi marido no me lo dice pero estoy un poquito enganchada al móvil (risas).

¿Cómo compaginas esta profesión con ser madre de dos niñas?

¡Como puedo! Me ayuda una persona desde hace muchos años porque si no es imposible. He viajado mucho y eso sin ayuda es inviable. Lo que intento es compensar el tiempo que estoy fuera con otro de calidad. Antes me lo echaban en cara, ahora ya no tanto. Creo que es por que entienden que a su madre su trabajo le hace feliz.

Primer plano de Verónica, guapísima con una biker de Koker, 199,99 €; top lencero de Hoss Intropia, 89 €; vaqueros de , 19,99 €; y cadena de plata de Ágatha Paris, 69 €. Beatriz Velasco

¿Cómo llevas la popularidad?

Muy bien, porque la gente es muy cariñosa conmigo. Tampoco es que sea famosa. Ahora parece que empiezan a saber mi nombre pero poco más… (risas).

Y tu marido, ¿cómo lo lleva?

Bien, porque no nos coarta nada. Hacemos nuestra vida igual que antes y está súper orgulloso. Cuando nos conocimos él ya sabía a lo que me dedicaba. Y me ha apoyado en todo. Ha visto la evolución y ha dejado que no me frenara nada. Lo que sí que he hecho ha sido protegerlos. No verás una foto ni de él ni de mis hijas en redes, ni que hable de ellos.

Verónica Dulanto: "Me encantan los planes improvisados"

¿Cómo eres fuera de la tele?

No tengo un hobby definido, pero me encantan las planes improvisados. Me adapto a cualquier plan que me propongas: ir al cine, salir a comer, tomar algo… Y soy súper dormilona. En mi casa, los fines de semana, a nadie se le ocurre despertarme sin que yo haya abierto un ojo (risas). Me gusta acostarme tarde y levantarme tarde.

¿Mantienes a las amigas de toda la vida?

Sí, tengo un grupo de la Universidad y son mis amigas a muerte. Tenemos un chat y hablamos continuamente, nos vemos.

¿Cómo te cuidas?

Me gusta verme bien, pero me gustaría tener la voluntad de que me gustara ir al gimnasio y hacer deporte, pero esto en la vida, de momento, no me ha tocado (risas). Intento cuidarme a la hora de comer, pero sólo cuando veo que me he pasado un poco.

¿Cuál es el último viaje que has hecho? ¿Te gusta viajar?

Me encanta y creo que es el dinero mejor invertido del mundo. El placer de viajar lo he heredado de mi madre. Te da vivencias, te da mundo, hay sitios increíbles y países que hay que visitar. El último viaje internacional ha sido a Egipto. Es un viaje que nos regaló mi madre por Navidad.

¿Alguna de tus hijas apunta maneras de periodista?

La mayor, que tiene 11 años, no. Yo creo que ella está encaminada a otra cosa. En todo caso, la pequeña, de 8, que tiene más cara… A ver si continúa la saga.

CITA EN... Flamenco de Leones

Cedida

Un local situado frente a la Puerta de Alcalá, con mucho arte. Tiene restaurante y espectáculo de flamenco. Allí quedamos con Verónica. Fue puntual como un reloj y todo un descubrimiento: simpática, cercana, graciosa, súper fotogénica… Se convirtió en una más del equipo. ¡Por muchos trabajos más!

Mi belleza al descubierto

Beatriz Velasco

Mi perfume... Light Blue, de Dolce y Gabbana.

Qué prenda no falta nunca en mi armario... Unos vaqueros.

En qué gasté mi primer sueldo... Cuando conseguí ahorrar, me compré un coche.

Cuál es mi ritual de belleza diario... Me desmaquillo con el gel limpiador, después me pongo tónico y después la crema hidratante.

Antes de acostarme… Veo la tele mientras miro el móvil. Voy alternando…

Nada más levantarme… Decirle a Dios: ¡Otro madrugón más! (Risas). Por las mañanas voy como una moto. Ducha rápida, me visto y me voy.

A favor de la cirugía estética… ¿Por qué no? Si una persona quiere cambiar algo de su físico. Hay muy buenos profesionales.

Verónica Dulango, sus productos de belleza favoritos Crema corporal rituals.com 19,90 € Comprar Gel en espuma rituals.com 9,90 € Comprar Mousse rituals.com 13,90 € Comprar Perfume para hogar rituals.com 27,90 € Comprar

Verónica Dulanto posa con el equipo de Diez Minutos

Beatriz Velasco

Texto: Susana Jurado. Fotografía: Beatriz Velasco. Estilismo: Sonia Hernández. Maquillaje y peluquería: Pablo Cerdán. Agradecimientos: Flamenco de leones. Plaza de la Independencia, 4 (Madrid).