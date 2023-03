Parecían una pareja idílica pero nada más lejos de la realidad. Jessica Bueno y Jota Peleteiro ponían punto y final a su relación el pasado mes de noviembre. Era el exfutbolista el que hacía pública su ruptura con la modelo sevillana de manera unilateral en sus redes sociales. Poco después ella confirmaba el fin de su matrimonio por el que se mostraba completamente destrozada. En su momento se especuló con el que el motivo del fin de su relación había sido una tercera persona. Miriam, la actual pareja del deportista.

Ahora parece que Jota Peleteiro está dispuesto a demostrar el verdadero motivo del fin de su matrimonio y parece que no era por una tercera persona por parte de él, sino de la ex de Kiko Rivera. El futbolista ha publicado una fotografía de Jessica Bueno con un hombre comiendo en un asador vasco. En la imagen no hay gestos de amor. Sin embargo, Jota Peleteiro se muestra tajante y escribe frases demoledoras contra su ex.

"¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar Jessica Bueno? Pues sí la verdad que sí". Acompaña la cita del emoticono de varias caritas riéndose y mencionándola en redes sociales. "El divildos y Jessica Bueno".

También incluye frases como:"Como tiene el ojo el Divildos. No falla". Aunque el comentario más llamativo y que refleja el resentimiento del futbolista es donde indica que ahora le "va a tocar mantener a dos palanquines".

Instagram

El fin del matrimonio de Jessica Bueno y Jota Peleteiro fue toda una sorpresa. La pareja siempre se había mostrado de lo más unida y parecía que su amor era par siempre. Sin embargo, a finales de noviembre comenzaban los primeros rumores sobre una posible ruptura y finalmente ellos acaban confirmando la noticia. Durante todos estos meses se ha especulado que la modelo sevillana se encontraba totalmente destrozada por el flechazo que había tenido que el fuera jugador de fútbol con una joven en Ibiza y que este había sido la consecuencia del fin de su matrimonio.

Ahora, Jota Peleteiro ha roto su silencio parece que arroja más luz al asunto dejando claro que el motivo de su ruptura no fue su actual pareja.