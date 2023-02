Estar enamorado y poder compartir con alguien el día de San Valentín es casi como un regalo, pero para quien ha roto recientemente una larga relación, quizá no haga tanta gracia pasar ese día tan señalado solo, como es el caso de la modelo Jessica Bueno. Aunque la ex de Jota Peleteiro está a tope de trabajo con su nueva empresa de organización de eventos, su vuelta a las pasarelas y su nueva casa en Bilbao, y probablemente no haya tenido ni tiempo de pensarlo, la espinita estaba ahí, pero gracias a sus hijos tuvo un San Valentín especial y recibió un regalo... que todo parecía indicar que había sido idea de Jota.



La modelo subió una foto a sus historias de Instagram feliz por la caja de bombones con forma de corazón que le habían regalado sus retoños, pero lo hizo con un mensaje que muchos interpretaron como ambiguo, y por el que después tuvo que salir a dar explicaciones: "Mis hijos mayores me trajeron este regalo de San Valentín (Gracias, papá, por estar detrás de esta sorpresa)". Precisamente fue la parte que escribió entre paréntesis la que más confusión creó, y es que en muchas familias los padres se llaman entre ellos "mamá" y "papá" delante de sus hijos. Una confusión que, unida a un regalo tan especial y romántico, hizo que muchos se preguntaran ¿están Jota y Jessica volviendo?

Jessica Bueno Instagram

Pues nada más lejos de la realidad, porque tiempo después Jessica aclaró que con "papá" se refería a su propio padre, que era quien había estado organizando la sorpresa con sus nietos para que ella tuviera un regalo en una fecha tan señalada, el primer San Valentín en años que iba a pasar sola. Con esto dejaba claro que da igual el hombre que esté en su vida en cada momento, que sus grandes amores siempre serán sus hijos Francisquito; Jota Jr y Alejandro, de 10; 6 y 1 año respectivamente.

Jessica Bueno Instagram

Por el momento, a Jessica no se le conoce nueva pareja, mientras que Jota sí ha pasado San Valentín con su nueva novia, Miriam Ruiz.