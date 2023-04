Gtres

Alba Carrillo ha reaparecido en la Feria de Abril tras la noticia de su despido en 'Mediaset' y ya no forma parte de la plantilla de colaboradores. Parece que la modelo se ha vuelto del grupo de 'vetados' por la nueva dirección de Mediaset . Aunque la productora habría intentado meterla en plantilla, finalmente el acuerdo no se ha producido y Alba Carrillo anunciaba en sus redes que va a comenzar "un nuevo ciclo" en su vida. Este martes 25 de abril, la ex colaboradora posaba en frente a una calesa muy guapa vestida de flamenca.Alba solo se va a quedar un día en Sevilla, ya que ella misma contaba que tiene que volver a Madrid por cosas de trabajo. "Estoy muy bien. Estoy muy contenta,, detallaba la modelo. Parece que, a pesar de su despido, Alba Carrillo se mantiene positiva y no le cierra las puertas a nada. Durante un tiempo ha estado estudiando las oposiciones para criminología,¿Qué tal en el amor? Alba Carrillo sigue soltera y dispuesta a conocer a "un hombre con formación". La modelo ha sido relacionada con Alejandro de LIDLT pero ella aclaraba que "solo han salido a comer un día".Un hombre maduro, con carrera para que pueda tener conversaciones interesantes. Quiero una persona de mundo". Alba lo tiene claro. Lo que quiere es "un roneo", "un viaje de verano" y estar tranquila el resto del tiempo.