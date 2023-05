Que la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' Mayka Rivera es una gran fan de los retoques estéticos no es ninguna novedad. Sin embargo, la decisión que ha tomado y que ha contado en su canal de mtmad sí ha sorprendido a muchos, incluso a su novio. Ella misma ha contado en varias ocasiones que se ha operado el pecho o que se ha hecho varios retoques en la cara entre rellenos de ácido hialurónico y bótox... y hasta ha contado que ha tenido algunos problemas por algún retoque que ha salido mal... y ahora ha llegado el momento en el que ha admitido que se ha pasado.



La propia Mayka ha revelado en su canal que tuvo que dejar que todo el ácido hialurónico que se había puesto en los labios se disolviera por sí solo, porque había llegado un punto en el que su doctor de confianza le dijo que no le iba a poner más. "Se me quedaron los labios con exceso de ácido hialurónico", ha reconocido. Ahora, con sus labios naturales, ha vuelto a rellenarse, pero mucho menos: "Antes me ponía un vial entero, incluso cuando no me hacía falta, y ahora me he puesto solo medio", revelaba.

Mayka Rivera muestra el antes y el después de su nariz, labios y barbilla tras unos retoques estéticos. Mediaset

Contenta con este cambio tras reconocer también que tenía los labios "como dos morcillas", no esconde que le gustaría ponerse un poquito más, y es que se ve rara con menos labio a pesar de que sabe que es por su bien. Además, también se ha querido retocar la nariz para hacerla más respingona y ha armonizado su rostro con un poquito de ácido en la barbilla. Con estos retoques tan sutiles no se puede negar que está muy guapa, y hasta su novio, el influencer Alejandro Bernardos, con el que no ha tenido reparos en dar detalles sobre su ajetreada vida sexual, ha alucinado: "Te ha quedado de maravilla, mi amor", le decía a su chica.