Siete discos a sus espaldas y Conchita dice que ya no se calla nada. Eso lo ha aprendido desde hace poco. La cantante y compositora vuelve a la carretera para su gira con la que, además de tocar en España, también cruzará el charco para actuar en México. Su vida ha cambiado desde que fue madre con el productor musical y su compañero, Pablo Cebrián. Reconoce que, de momento, no tiene planes de ampliar la familia.

Conchita ¿por qué has elegido este título para tu disco, 'La bola de nieve'?

No tiene nada que ver con la nieve. Me parecía una buena metáfora para reflejar esas cosas de la vida que se van haciendo más grandes y de repente lo tienes delante sin darte cuenta, y no vivimos lo que nos está pasando. Hay veces que pasa al contrario, cuando ves una bola negra y dejas que el tiempo trabaje para que las cosas se arreglen, y estás bien. El disco está escrito desde ahí, desde la paz.

¿Eso es lo que te ha pasado a tí?

A mí me ha pasado de todo, pero sí. Yo me he propuesto ir contando lo que me va pasando según voy creciendo. Hay canciones de amor y desamor, pero también hay canciones sobre el tsunami que hay cuando tienes un bebé en tu casa y lo que significa para la pareja. Hablo de las cosas de la vida, porque parece que ahora, a partir de los veinte ya no te pasa nada y solo te puedes enamorar en la barra de un bar, y la verdad es que pasan muchas cosas. Yo me he propuesto hablar de todas esas cosas.

Conchita: "Últimamente soy un poco terapeuta, tendría que haber estudiado Psicología"

En el anterior disco querías encontrar la fuerza por todo lo que te había pasado y ahora...

Ahora soy una 'Superwoman'. Lo que me pasa es que me cuesta asimilar las cosas, tanto las buenas como las malas, para luego poder escribir sobre ellas. La primera canción del disco, 'Por las veces', es una canción en la que me sentía muy pequeña y mal, y solo lo he podido expresar ahora. Está siendo increíble porque está canción está ayudando a mucha gente, que está pasando por un mal momento.

Eres un poco terapeuta.

Últimamente, sí. Tendría que haber estudiado Psicología.

En una de las canciones dices: "He aprendido a morder".

Sí, porque he aprendido a poner límites. Cuando era pequeña me enseñaron a respetar a todo el mundo y a estar atenta a la gente, pero no me dijeron la coletilla de "respétate a tí misma". Hay veces que tienes que decir basta.

¿Eso te ha pasado en la industria musical?

Me ha pasado en lo personal y profesional. También es verdad que nunca he hecho nada que no quisiera hacer, pero me ha costado decir que no. Eso es algo que se aprende desde pequeña. Ahora ya no me callo nada.

Conchita: "En mis inicios no podría haber escrito este disco que es mucho más luminoso"

¿En ese proceso de aprender a morder, has pensado en tirar la toalla?

Nunca, porque no sé hacer otra cosa que hacer canciones. Y puedo decir que las hago bien bonitas. Cuando haces tus propias canciones, tienes cierto poder en tus manos. Cuando te las hacen, tienes que esperar a que se alineen los astros para que funcionen.

Siete discos, en cada uno hay un pedazo de tu vida. ¿Ves la evolución que has tenido?

Veo mucha evolución desde el sonido y en el momento de poner el foco para componer. En mis inicios no podría haber escrito este disco, que es mucho más luminoso. Todos crecemos y cambiamos.

En una de las canciones hablas de los retos. ¿Sigues teniendo retos?

Todo el rato. Yo me pongo retos que puedo alcanzar.

Vas a comenzar gira, ¿te vas a llevar a tu 'pichón' (su hijo)?

¡No! Es que si me lo llevo, no me concentro.

Es trabajo, pero también trabajas con Pablo, tu pareja.

Pero con Pablo no tengo que estar atenta por si se cae de un escalón.

¿Es fácil compartir amor y trabajo?

En mi caso sí, porque nos llevamos muy bien. Además, en el trabajo nos llevamos especialmente bien porque tenemos gustos musicales muy similares, nos entendemos perfectamente. En el escenario, con mirarle ya sabe lo que va a pasar. Me da mucha seguridad tenerle en el escenario. Me ayuda un montón. Somos un buen equipo. Ahora, estamos muy contentos por lo que nos está pasando, porque hemos curado mucho.

No te quedes embarazada en la gira...

Tranquilo, que eso no va a pasar.

Diez canciones son las que componen este disco. ¿Se han quedado muchas fuera?

No, porque lo tenía muy claro.

El siguiente single es 'Cupido', ¿por qué cantas a Cupido?

Habla de una despedida. En las relaciones, llega un momento que es una tontería alargarlas. Hay que tomar la decisión, que es lo difícil. Pero en esta canción se dice que sigas guardando a esa persona en el pecho porque aquella noche acertó Cupido.

Conchita: "He tenido pocas relaciones y bastante largas"

Pero siempre tienes la esperanza de volver.

No hay esperanza, porque siempre me voy a acordar de ti sonriendo.

¿Has puesto muchas veces el punto y final a las relaciones?

Alguna vez. Me ha pasado de todo. He tenido pocas relaciones y bastante largas, casi siempre ha sido un final de mutuo acuerdo.

Siete discos ya a tus espaldas, y además compones para otros artistas. ¿Tienes envidia al éxito que han tenido artistas como Vanesa Martín o Malú?

¡No! Nunca he tenido envidia de nadie. Es una suerte, porque mucha gente se compara y yo no lo hago, porque yo no cambiaría mi repertorio por el de nadie. Además, por ejemplo, me alegro mucho por Vanesa, que yo la conozco desde el Búho. La envidia no te deja avanzar.

¿Por qué eres tan positiva?

Igual hace años no lo era tanto. Ahora disfruto de lo que me pasa y trató de ser feliz con lo que tengo. Lo cierto es que tengo una vida bastante bonita. No me puedo quejar y si lo hago sería para darme un bofetón.

¿Cómo es lo de escuchar todas las tardes una canción tuya en la cabecera del programa de Sonsoles Ónega?

Es un gustazo y un subidón. Es una canción que me encanta. La primera vez que Sonsoles la escuchó, se puso a llorar, me contó.

Mi belleza al descubierto



Ana Ruiz Hearst

Antes de irme a la cama... Me desmaquillo muy bien, sea la hora que sea.

En mi bolso siempre llevo... Un lápiz de ojos.

En mi cuarto de baño siempre hay... Champú.

Mi perfume favorito... 'The One', de Dolce&Gabbana.

Mi producto de belleza ideal... Una crema hidratante para pieles sensibles.

Voy a la peluquería... Una vez al mes para teñirme.

En maquillarme tardo... Siete minutos.

Dieta... Reconozco que como muy mal y lo que quiero.

Ejercicio... Tengo que empezar a hacerlo. Llevo tiempo que no hago nada.

Cirugía estética... Que cada uno haga lo que quiera. Yo no me he hecho nada.

