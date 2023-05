Nacho Vidal desvela lo que nunca se había atrevido a contar de su paso por 'Supervivientes'. El actor de cine para adultos participó en la edición de 2015 y llegó a la gran final quedando segundo porque fue Christopher Mateo el ganador del reality. En septiembre de 2022, Nacho Vidal acudió al podcast ‘The Wild Project’ donde charló con Jordi Wild sobre sus vivencias en el reality y, con motivo de la presente edición del concurso que arrasa con la polémica de Yaiza, sus palabras se han convertido en virales y no dejan de compartirse en TikTok.

Nacho Vidal confiesa que hizo trampas con la comida en ‘Supervivientes’

Nacho Vidal charló sobre su experiencia en ‘Supervivientes’ y confesó algunas de las trampas que hizo en Honduras algo que han hecho concursantes de 2023 como Katerina cuando robó comida de la caseta técnica. "Yo fui legionario y estuve en la Ruta del Bacalao y siempre me he buscado la vida. Hubo un momento que a mí se me cae el diente porque estos dientes son postizos. Y empiezo a mover el diente, me voy a la productora y le digo “se me ha caído el diente eh, yo no voy a hablar si no me lleváis al dentista”. De repente, helicóptero, a la ciudad, con coches de seguridad, las cámaras del equipo. Llegamos al hospital, todo controlado; no podía hablar con nadie; apareces con barba y con calzoncillos prácticamente” y revela el acuerdo al que llegó con la dentista. “Mira, se me mueve este diente. Si me lo saco y me traen otra vez, ¿me das una tableta de chocolate con almendras?’. Y me dice: “si te traen otra vez, te daré una tableta de chocolate”. Volví a la playa y, al cabo de una semana, me saco el otro diente. Y otra vez para allá. Cuando llego, me da la tableta de chocolate con almendras. Y aunque mis compañeros me hicieran la vida imposible y me putearan, repartí el chocolate con todo el mundo”, confesó.

Nacho Vida desvela la prohibición que se saltó en 'Supervivientes'

Pero las confesiones de Nacho Vidal sobre su paso por ‘Supervivientes’ no se quedaron en que hizo trampas para conseguir comida sino que también reveló que se saltó una de las prohibiciones de la organización: no abandonar el terreno delimitado en Honduras para el concurso. "Esto no lo sabe nadie. No ha salido nunca" dice antes de revelar que, de madrugada se escapaba de su localización para visitar un lugar que no debía.

"Yo cogía el saco, metía dentro ropa y hacía la forma mía como si estuviera durmiendo. Teníamos unas linternas que se podían meter debajo del agua y seguían encendidas. Entonces, había una isla al lado que le llamaban 'Isla prohibida' donde no podía pisar el ser humano porque estaba protegida. Yo me iba ahí a mitad de la noche, nadando unos trescientos metros entre barracudas, tiburones, con todo lo que había por ahí", reconoció y además desvela que aprovechaba su visita para coger más comida.



Nacho Vidal sobre 'Supervivientes': "Había momentos en los que estaba una hora en el mar flotando con bichos"

"Cuando llovía, era cuando salían todos los bichos. Yo cogía la chaqueta, le hacía un nudo en las mangas y era como una bolsa y cogía unos cangrejos así de grandes que te subían por las piernas y que tienen mucha carne y proteína. Yo lo metía todo ahí y me volvía para la isla en la que estábamos. Y si veía al cámara ahí, me tenía que quedar en el mar flotando. Hasta que no se iba no podía volver. Entonces había momentos en los que estaba una hora en el mar flotando con los bichos", afirma en unas declaraciones que no dejan de compartirse en TikTok.

Cabe recordar que el archipiélago de Cayos Cochinos, donde se desarrolla ‘Supervivientes’ en su edición española, está formado por 13 islas pero el reality solo utiliza unas pocas como Cayo Menor, donde se encuentra el segundo arrecife de coral más grande del mundo, Cayo Paloma o Cabeza de León.