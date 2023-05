Los bulos y estafas en Internet se han convertido lamentablemente en algo habitual, y cada vez son más los que utilizan la imagen de un famoso como cebo para los internautas. En esta ocasión, una ola de bulos ha elegido a Vicky Martín-Berrocal como imagen, algo que ha indignado a la diseñadora quien ha estallado en sus redes sociales. A través de un mensaje en el que ha mostrado su hartazgo y preocupación, la diseñadora ha denunciado estos mensajes fraudulentos y ha pedido ayuda a sus seguidores para poder frenar estas prácticas, algo que ya han denunciado en varias ocasiones otros rostros famosos.

"Hola a todos. Llevo meses preocupada por todos los mensajes de Instagram que recibo utilizando mi imagen para vender dietas y productos que yo jamás he tomado ni tomaría", ha denunciado a través de una primera publicación la madre de Alba Díaz, que hace poco hablaba de su abuelo. En esta historia ha denunciado el uso de su imagen sin permiso ninguno y para productos que ella no promocionaría.

Instagram

"Lo he puesto en manos de mis abogados y ya tengo la denuncia puesta, pero os pediría que cada vez que os salga o veáis una publicidad así, la denunciéis", pedía a sus seguidores y es que, tal y como se puede ver en la foto de arriba, incluso se llega a hacer fotomontajes en estos anuncios para que parezca que la diseñadora sostiene un producto que no ha visto nunca. "Es alucinante... cogen fotos mías de programas, se inventan entrevistas en las que cuentan que he sido demandada por contar mi regimen... no sé qué hacer. Y os lo digo para que lo sepáis... si no soy yo recomendando un producto directamente por aquí, ¡no os lo creáis!", advertía.

Al día siguiente, Vicky Martín-Berrocal, que ha sido muy defensora del 'body positive', ha agradecido a sus seguidores la oleada de mensajes que le han llegado de este tipo de anuncios, a lo que ha añadido que "si podéis denunciar también, además de mandármelo, sería fantástico. Es mejor denunciar muchos, no solo yo".