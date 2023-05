Bosco Martínez-Bordiú lleva 2 meses en 'Supervivientes' sin una visita de su familia o amigos, pero por fin le ha llegado su momento, y es que su tío, Pocholo, va a ir a Honduras a darle una sorpresa después de que el propio Bosco lo pidiera. De hecho, no es sólo que vaya a ir, sino que ¡ya está allí! El aristócrata ha compartido su viaje desde Madrid hasta San Pedro Sula, un viaje con el que está muy emocionado, y es que la relación de Pocholo con su sobrino es, sin duda, envidiable. Hace unos días ya anunciaba le iba a dar un gran abrazo cuando le viera... y, tras revelar el regalo que le llevaría a la isla, ahora también ha confesado lo que le va a decir cuando estén juntos en los Cayos Cochinos.

Pocholo ha demostrado ser un gran defensor de Bosco en el plató, incluso a pesar de las polémicas que ha protagonizado el joven: le han pillado 'trapicheando' con la comida, le han sancionado tras saltarse las normas pescando y tampoco hizo caso a las indicaciones en su salto del helicóptero, se jugó el tipo en una prueba de recompensa y le echaron la bronca de nuevo... pero gracias a su buen rollo con el resto del equipo, se ha estado librando de las nominaciones durante 10 semanas hasta este mismo jueves y, por tanto, de la expulsión. Por eso, Pocholo lo único que va a hacer es animarle a continuar por el mismo camino que se ha marcado con un mensaje muy claro: "Esperando a ver a Bosquito para decirle que... aquí solo hay una marcha y es A TOOPE!!!", decía en Instagram tras aterrizar en Honduras.

La frase no es baladí: el propio Bosco la dice mucho para animarse a sí mismo y aupar a sus compañeros en sus momentos de bajón, y es que el joven es prácticamente igualito que su tío: la positividad, ante todo. No nos cabe duda de que con este encuentro nos vamos a reír ¡y mucho!