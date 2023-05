El presentador de 'Supervivientes' Ion Aramendi es un hombre felizmente casado, y lo ha dejado claro siempre que ha podido públicamente, incluida su última entrevista para Diez Minutos. Recientemente se pronunciaba -con un precioso mensaje en directo en el plató del reality- sobre el nuevo proyecto de su mujer, María Amores, en Mediaset con el podcast 'Generouser', y ahora ha querido añadir otro granito de arena para apoyarlo pasando por él para hablar de su relación, que ha acabado con un inesperado anuncio de 'nueva paternidad'.

Te habrás dado cuenta de que lo hemos puesto con comillas, y es que todo ha sido una divertidísima broma de María a su marido para ver cómo reaccionaría a tener un nuevo hijo, que no es moco de pavo, pues la pareja ya tiene tres: "El primero nos costó mucho; el segundo no tanto, pero tampoco vino en seguida... y el último embarazo ha sido mucho susto", contaba María. Los dos se han plantado con tres vástagos, y por eso a Ion se le ponía la cara blanca cuando sacaba un predictor que era positivo: "Este cual es?", decía en tono de broma, pensando que era un predictor de recuerdo. "Este es nuevo", respondía su mujer. "No me jo... No, tía. ¿De verdad?", decía pasando de la risa al nerviosismo de cero a cien.

Mediaset

María no podía aguantar mucho más la broma, y se reía a carcajadas: "¿Tú tendrías otro hijo?". "Sinceramente, no", confesaba Ion. "Yo sé que te iba a dar un microinfarto. Es nuevo, pero tranquilo, no es mío. Yo, con nuestra edad, que voy a cumplir 46 años, no quiero tener más hijos, y el último ha sido un parto y un embarazo duro. Tres hijos ya es una burrada, lo llevo muy bien, y tú también, pero hay días que dices 'tengo que seguir, pero no puedo más'. Estoy cansada", se sinceraba ella también.

Así es la vida sexual de Ion Aramendi y María Amores

En este estreno, la pareja ha querido sincerarse con sus seguidores sobre su vida íntima en casa, pero también en la cama. Ambos reconocen que, con los años, el sexo ya no es una prioridad, especialmente por tener tres hijos, pero de vez en cuando consiguen sacar tiempo para ellos: "Tú eres más 'dulce gatito' y yo 'león de Zimbabwe'", revelaba Ion. Lo mismo les pasa con las citas románticas: "La última creo que ha sido ir a la compra juntos. Es hasta agradable", confesaba ella. "Escapar de casa y estar un rato sin niños un rato es hasta una victoria", bromeaba el presentador, a lo que ella añadía entre risas: "A veces escapamos y nos vamos a tomar algo, pero el objetivo es volver con bolsas para que vean que vamos a la compra. Es que no les gusta que salgamos, son así de capullos".

Mediaset

Ion y María se han abierto más que nunca a la hora de hablar de su vida sexual, y aunque reconocen que no son demasiado aventureros en cuanto a posturas o fantasías, cuando se ponen son muy carnales: "A mí de Ion me gusta su voz, sus hechuras, que es muy masculino de aspecto... esas cosas a mí me ponen", confesaba ella, mientras que él no tenía problema en revelar que le atraen otras partes del cuerpo de su mujer: "Es verdad que soy un hombre más de pechos que otra cosa, y a mí su pecho me gusta mucho. Cuando la veo sin camiseta me despierta cosas", bromeaba, y añadía que también le parecen muy eróticos "sus pies y sus manos, sin llegar a ser fetichista".