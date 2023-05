Si algo hay que agradecerle al presentador Ion Aramendi es que no es de esos famosos férreos con su vida privada, y es que el vasco no tiene nunca problema alguno en hablar con naturalidad de su familia o mostrar su parte más reservada en redes sociales. Ya lo hizo cuando pasó por las páginas de Diez Minutos para una entrevista de lo más interesante e íntima, y ha vuelto a hacerle un guiño a su compañera de vida, María Amores, en pleno directo de 'Supervivientes' coincidiendo con el Día de la Madre, y es que este pasado domingo, durante la emisión de 'Conexión Honduras', donde se vivió un preocupante momento por el traslado al médico de Manuel Cortés, hubo tiempo para el romanticismo con el anuncio que hizo Ion sobre la madre de sus tres hijos.

El presentador aprovechó la gala de este domingo para anunciar, con cariño y claramente con mucho orgullo, que será compañero de empresa de su mujer, y es que María Amores tendrá su propio canal en mtmad, plataforma que es también de Mediaset: "Quiero felicitar a la madre de mis tres hijos, porque después de 15 años no dejas de sorprenderme", empezaba diciendo. "Este jueves, día 11, en mtmad, mi mujer, María Amores, estrena su nuevo proyecto digital, su videopodcast que se llama 'Generouser', que es como su 'álter ego' en redes sociales, para hablar de la familia, la maternidad... sin postureos", terminaba de revelar antes de desearle lo mejor: "Mucha suerte, María, porque te lo mereces", decía con mucha emoción.

Mediaset

La pareja está en un gran momento a pesar de algunos baches como el problema de salud que llevó a María recientemente a tener que ser operada o el susto de salud que les dio su hijo hace unos meses. Llevan 15 años juntos y muy felices, y de ello hacen gala continuamente en sus redes sociales. Además, Ion recibió recientemente la buena noticia de la renovación del otro programa que presenta, 'Reacción en cadena', tan sólo unos meses después de la llegada al mundo de su tercer retoño, la pequeña Marieta, que les convirtió en familia numerosa.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿De qué va 'Generouser', el canal de mtmad de María Amores?

María, periodista de profesión, tiene una larga trayectoria como comunicadora, y tras pasar por la coordinación y redacción de varias productoras de televisión, sus miles de seguidores en redes le han granjeado una fama que le ha permitido convertirse también influencer por su facilidad para conectar con sus 'followers' con naturalidad hablando de temas que preocupan a todos, como la maternidad. En su nuevo canal, tal y como anunciaba Ion Aramendi, hablará sin filtros y sin tapujos sobre su faceta como madre, de las alegrías pero también de las penas y los problemas, y es que si hay algo que todas las mujeres tienen claro es que ser madre no viene con libro de instrucciones y no es nada fácil. Sin duda, un gran proyecto al que auguramos un gran éxito, y del que el propio Ion también formará parte con apariciones esporádicas.