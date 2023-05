Aunque 'Supervivientes' es uno de los programas con más producción de la televisión a día de hoy y todo está cuidado y medido al milímetro, también puede haber momentos en los que se cometan pequeños errores humanos, y el último tuvo lugar durante la emisión de 'Conexión Honduras' este domingo. El directo suele empezar unos minutos antes en la plataforma 'Mi Tele Plus' para usuarios abonados, y fue ahí donde todos los espectadores que estaban abonados pudieron ver una 'pillada' a Yaiza por culpa de un micro abierto.

La novia de Ginés Corregüela tuvo una expulsión disciplinaria de lo más bochornosa por sus insultos a Asraf Beno y las vergonzosas críticas al cuerpo de Adara Molinero, y a pesar de que lo normal en estos casos es que los concursantes no vuelvan a pisar el programa, con Yaiza han hecho una excepción, la han entrevistado y ahora colabora como una comentarista más desde el plató. Y allí fue donde, charlando con Ion en su primer encuentro con él tras su vuelta a España, se le pudieron escuchar unas palabras que fueron toda una confesión de cómo se encuentra.

Mediaset

Fue el micro de Ion el que en todo momento captó sus voces, por lo que a él se le escuchó claramente decir: "¡Hola, Yaiza! ¿Muy jodida con lo que te has encontrado al volver o qué?", a lo que ella, algo desganada, respondía: "Sí, porque cuando tienes gente que no para de decirte que la cagaste, te explota la cabeza". Unos días antes, ella mostraba su preocupación con Ginés por lo que se encontraría al volver, y sus peores augurios se han cumplido.

Precisamente durante la emisión del programa de este domingo, Yaiza estuvo bastante ausente en el plató, y aunque tuvo un encontronazo con Isa Pantoja -que no la puede ni ver tras 'machacar', según ella, a Asraf-, durante las dos primeras horas de programa apenas se le oyó una palabra más alta que otra. Normalmente los propios presentadores suelen ser bastante duros con los expulsados disciplinarios, pero Ion prefirió no hurgar en la herida tras saber que Yaiza no estaba atravesando su mejor momento.