Elena Tablada desvela cómo es su verdadera relación con David Bisbal y arremete contra su ex, Javier Ungría. La diseñadora acudió al evento de MÓ Multiópticas en Madrid donde coincidió con Victoria Federica, con las cejas teñidas de rosa, y allí habló de la inesperada muerte de su buen amigo, Cristo Báñez. "Duele, duele mucho, duele perder a una persona que tenía un talento increíble y que, en el sitio donde estuviera, si estaba Cristo, él era el centro de atención. Pero mi filosofía de vida y para afrontar este tipo de situaciones es que cada uno venimos aquí a cumplir una misión y Cristo cumplió la suya y se tuvo que marchar. A Cristo le recordaré siempre por las carcajadas que me sacaba y del dolor de abdominales de lo que me hacía reir, Cada uno tiene su momento y yo creo que llegó el día de Cristo y se tuve que ir", revela.

Elena Tablada explica que disfrutó del Día de la Madre con sus dos hijas: Ella, fruto de su relación con David Bisbal y Camila, de su matrimonio con Javier Ungría del que se separó en el verano de 2022. "Lo pasé súper bien en familia, nos fuimos al museo de los Globos luego nos fuimos a comer y lo pasamos súper bien" y deja claro que su relación con el cantante es buena ya que le ha preguntado por la salud del padre del almeriense que, como el propio David recordó, es delicada. "Le pregunté y es un tema que bueno tiene unos años y es ley de vida" dice y revela cómo es su relación en la actualidad. Elena Tablada deja claro que el cariño y el respeto es fundamental para tener una buena relación y así es como es su relación actual. "Eso es fundamental y cuando hay niños de por medio mucho mejor porque a ellas les ayuda" y añade que no se arrepiente de nada en la vida. "Gracias a todo lo que me ha pasado soy quien soy, arrepentirse es solo perder el tiempo", afirma.

Elena Tablada arremete contra su ex, Javier Ungría

Diferente es la relación entre Elena Tablada y su ex marido Javier Ungría ya que la ex pareja se verá las caras en los tribunales para dirimir su separación. La diseñadora reconoce que, en los últimos tiempos ha sido engañada. "Pensaba que no pero hasta para eso estaba engañada" y añade que, tras la ruptura, se ha enterado de cosas que desconocía. "Bueno van habiendo revelaciones pero eso ya no importa porque ya no existe relación y enterarte a toro pasado de cosas ya no sirve de nada" y deja claro que ella confía en la justicia y que solo busca lo mejor para sus hijas. "Yo solo quiero lo mejor para mis hijas y que mis hijas estén juntas y estén unidas" y afirma que Javier es un buen padre aunque le haya decepcionado. "Nos tenía encantados a todos sí es verdad", cuenta. Además, de momento, no quiere enamorarse de nuevo. "No, no quiero encontrar nada es más creo que me va a costar mucho volver a confiar en un hombre", revela.