15 de mayo de 2023 a las 15 horas y 'La Fábrica de la Tele' lanza un enigmático vídeo en redes sociales que hace saltar todas sobre la continuidad del programa ya sea en otro canal o en otras plataformas de reproducción. En dicho vídeo escriben el nombre del programa de Telecinco 'Sálvame' en la arena con tres puntos suspensivos y viene la marea y no borra ese nombre. Un vídeo que muchos han interpretado como la continuidad de 'Sálvame' a pesar que que en Mediaset tenga los días contados. Si bien es cierto que desde hace casi un año, el programa sigue su emisión a través de la aplicación de 'Mi Tele'.

Aunque parece que los cambios en la directiva de Mediaset y tras haber vetado a algunos de sus personajes más famosos, no quiere que este tipo de programas que tantas polémicas han generado y que llevado a su productora 'La fábrica de la tele' a desmentir acusaciones de espionaje sigue en su parrilla ni en ninguno de los formatos.

Pero, ahora, este vídeo siempre todo tipo de dudas y más si leemos los comentarios que escriben algunos de sus colaboradores y presentadores más emblemáticos: " ¡¡Me encantan esos puntos suspensivos !! ¡¡Tú no pones nada al azar !!😘😍", escribe Terelu Campos o "Siempre hay futuro", escribe María Patiño o "Lo mejor siempre está por llegar. ❤️" son las palabras de Nuria Marín.

Muchos de los colaboradores también han compartido con gran entusiasmo este vídeo y con ganas de seguir generando contenido. Sin embargo, lo que está claro es que el próximo 23 de junio, después de más de una década comentando la prensa del corazón, 'Sálvame' llegará a su fin, por lo menos en Telecinco.