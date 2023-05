El torero inaguró la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya' en Telecinco y allí se sinceró con Bertín Osborne sobre sus más de dos décadas de amor con su esposa y madre de sus tres hijos menores. El cantante ya había aclarado que, en la entrevista, no se hablaba de Belén Esteban la de Paracuellos estalló en 'Sálvame' cuando supo que el diestro había pedido que no emitieran fragmentos de su entrevista en ese programa. "Pero ¿quién se cree que es? ¿Justin Bieber o Beyoncé? Yo todo lo que te tenía que decir te lo he dicho y lo sabes. A lo mejor, te da miedo", comentó indignada.

Jesulín habla de su cuarto hijo: "Este niño ha sido una sorpresa pero una bendición de Dios"

Pero polémicas a parte, Jesulín ha abierto su corazón a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' repasando sus últimos años aunque también ha tenido tiempo de mirar al pasado y recordar sus años como torero; su corta carrera como cantante o la relación con sus padres y sus hermanos. El diestro trabaja en su finca, en el campo, y reconoce que está feliz con su nueva paternidad gracias a la llegada de su cuarto hijo, Hugo, que cumple un año en junio. "Antes pasaba mucho tiempo fuera por mi profesión: torear, viajes, corridas, y además pretemporada, tentaderos… Ahora, que ves los toros detrás de la barrera, tienes más tiempo para la familia, para los amigos y para tí mismo... Este niño ha sido una sorpresa pero una bendición de dios, estoy muy contento" y reconoce que se le da bien cambiar pañales "Lo llevo muy bien. Está feo decirlo pero soy un fuera de serie, soy un máquina". Bertín quiso saber por qué no se había visto al pequeño y Jesús le explicó que quiere mantenerle lejos del foco mediático. "Cuido la privacidad de él y la de los otros. Cuido su privacidad y tengo cuentas pendientes con esta casa.... Lo que sí tengo muy claro es que voy a defender a capa y espada la privacidad total y absoluta de mis hijos, de los cuatro. No voy a perjudicarles pasando ninguna línea. Tengo claro que tengo que respetar la voluntad de mis hijos y eso lo voy a defender a capa y espada", comentó.

Telecinco

Jesulín sobre María José Campanario: "Si algún día tienes la oportunidad de entrevistarla, te vas a morir de risa porque es muy divertida"

Bertín Osborne le dijo a Jesulín que le hubiera hecho ilusión que María José Campanario le hubiera acompañado pero que no había podido ser y le pidió que le explicara cómo era ella ya que, para el cantante, es una gran desconocida. "Mi mujer es una mujer muy sencilla, muy normal, muy currante, muy amiga de sus amigas, es muy divertida, muy chistosa. Si algún día tienes la oportunidad de entrevistarla, te vas a morir de risa porque es muy divertida", una propuesta que gustó al cantante. "Como persona me gustaría tenerla como amiga y después tengo la suerte de tenerla como esposa y como amiga. Con sus defectos y virtudes porque los tenemos todos. Ni mi mujer es perfecta ni yo soy perfecto. Ella tiene su forma de pensar y yo la mía pero siempre intentamos cuando tenemos opiniones distintas sobre algo llegar a buen puerto, estirar la cuerda pero sin que se rompa y eso es muy importante en un matrimonio porque da equilibrio y estabilidad", desvela.

Jesulín revela que su mujer, María José Campanario, habla cuatro idiomas

El torero habla maravillas de su mujer con la que este julio celebra 21 años de casados. "Me ha dado unos hijos maravillosos. Es una mujer que pudiendo tener una vida más fácil se levanta por la mañana, se va a currar. Mi mujer se ha sacado una carrera en el extranjero. Se fue a la Universidad en Oporto y yo le apoyé al 100 %. Habla portugués perfectamente e inglés perfectamente. Mi mujer es catalana, nació en Hospitalet de Llobregat y mi mujer habla catalán, castellano, inglés, portugués y está súper preparada. Cuando yo la conocí trabajaba en el hospital de Villareal en Anatomía Patológica y luego hizo su carrera de Odontología" explica Jesús sobre María José a quien considera una mujer muy preparada aunque reconoce que, cuando ella le dijo que quería estudiar, no estuvo muy acuerdo. "Al principio fui muy egoista en plan qué necesidad tienes de estudiar o trabajar ahora que me he retirado. No lo veía bien y me hizo una reflexión muy fácil tú eres un torero muy importante te has retirado y qué haces toreando un festival. ¿Yo te digo cuando tienes que torear o no? Y desde ese momento, tuvo mi apoyo incondicional. Mi mujer por su profesión ha tenido que hacer cursos en el extranjero y ningún problema. Ha estado trabajando en Barcelona, Zaragoza, en Sevilla", dice.

getty

Jesulín: "Mi mujer está bien de salud aunque lo ha pasado mal con la fibromialgia"

Jesulín de Ubrique y Bertín Osborne charlaron sobre la salud de María José Campanario. La odontóloga está ahora de baja aunque, antes de quedarse embarazada, trabajaba en tres clínicas de Zaragoza. "Está bien de salud, lo ha pasado mal porque la fibromialgia es delicado. Pero mi mujer es fuerte y ha sabido convivir con el tema del dolor. Es muy jodido pero mi mujer en los momentos difíciles tiene una cara buena e intenta sacar lo mejor de sí. Son dolores articulares, de todo pero si lo sabes gestionar, lo sabes llevar mejor. Y mi mujer lo intenta gestionar y hay épocas como los cambios de tiempo o de estación".