Yaiza Martín se ha convertido en uno de los personajes del momento tras su paso por 'Supervivientes'. Ahora, la novia de Ginés Corregúela ha visitado 'Sálvame' y se ha sometido a su clásico test de personalidad. La canaria ha tenido que responder a un cuestionario que le ha provocado un llanto desconsolado, el cual ha sorprendido a los tertulianos. Muchos de ellos cuestionaban su lágrimas, pues se creen muy poco de todo lo que hace la canaria. Y es que sus antecedentes la delatan. Recordemos que fue expulsada del reality de manera disciplinaria por amenazas e insultos a Asraf Beno, el novio de Isa Pi.

En ese momento no mostró ningún tipo de empatía, pero ahora, por primera vez, Yaiza se ha mostrado totalmente destrozada y rota tal y como ha demostrado con sus lágrimas en el programa de Telecinco.

"Estoy rota por dentro", ha expresado. Yaiza se ha mostrado "agobiada" y "angustiada" dado que está sometida "a bastante presión", pues se ha convertido en uno de los personajes de Telecinco.

Yaiza, sin fuerzas para luchar

"Aquí te hemos cuestionado porque hacías como que llorabas, pero no te terminabas de romper. ¿Qué ha pasado hoy?", le ha preguntado Gema López. "Nunca me había sometido a algo así, del pasado, presente y el futuro. Y yo he ido de chica dura, de que controlo y puedo con todo, pero no lo puedo controlar más. No sé gestionar el ahora", se ha sincerado.

"Tengo impotencia por no poder mostrarme como he sido siempre, por no poder volver a ser eso", ha explicado mientras sollozaba. Por otro lado, ha señalado: "Quiero abrir mi teléfono para llamar, y cuando lo abro veo todo lo que no quiero ver", ha expresado.

"En todo, de que tú pienses que toda la vida estás haciendo las cosas bien y luchando por ser algo y mejor en tu progresión y en tu vida, a que todo el mundo opine de lo que tú has hecho, es la impotencia de poder explicar y que no tienes la capacidad de hacer creer a la gente lo que eres", explicaba sobre el gran cambio que se había producido en su vida. "No tengo la fuerza, no tengo las ganas", concluía Yaiza, diciendo que se siente "vapuleada".

Ginés, su mejor apoyo

Tiene la sensación de que no puede más, no sabe cómo gestionar su situación actual pero deja fuera a Ginés Corregüela, con quien dice estar tan bien como antes de irse a 'Supervivientes': "No tiene nada que ver en esto, al revés, si con algo estoy bien es con él, es todo lo demás".