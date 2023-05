Ginés está de vuelta a España después de haber sido el último expulsado de Supervivientes. Once semanas después del inicio del programa y tras un giro en su personalidad tras la llegada de su novia Yaiza a la isla, el concursante ha sido elegido por la audiencia para abandonar la experiencia. Una meta de tiempo que ni él se esperaba pues, como ha confesado, tiene fobia al agua y no sabía nadar, algo que ha intentado superar durante el concurso.

En su vuelta a España, el tiktoker tiene muchos frentes abiertos con su familia, quien se ha enfrentado con Yaiza en varias ocasiones, aunque ya ha tenido un atisbo de lo que ha ocurrido con una conversación con su hija Miriam nada más conocer que era el nuevo expulsado. Pero no todo va a ser malo, y es que puede que tenga una buena noticia al aterrizar en España puesto que podrían aumentar la familia en unos meses: Yaiza podría estar embarazada. Así al menos lo dejaba caer en su polígrafo.

Telecinco

Después de confesar que sí había hablado con Ginés de tener hijos, Pilar Vidal preguntaba a Yaiza si tenía una falta y podría estar embarazada, ya que en la gala de Supervivientes se ausentó unos minutos porque tenía náuseas. "¿Tienes un retraso? Ayer en la gala de 'Supervivientes' saliste a vomitar, eso huele a embarazo", observaba Pilar Vidal. "No me he hecho ningún test, no he tenido tiempo, pero prefiero que cambiemos de tema, mejor seguid atacándome", contestaba Yaiza con una sonrisa de oreja a oreja. Un silencio que todos los colaboradores decidieron que otorgaba.



Sobre esta posibilidad, Ginés ya confesó a Adara que Yaiza le había comunicado su intención de ser madre aunque él no está del todo convencido: "Me lo dijo, digo... tómate algo a ver si... Ya lo que faltaba ahora con 53 años tener un hijo. Vamos a ver si no la he cagado. Lo que faltaba ya. Que llegará y me diga que está preñada". Desde el plató, la protagonista era tajante: "La Obregón lo acaba de ser con 68. ¿Cuál es el problema?".