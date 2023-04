Yaiza Martín ha sido la última expulsada de Supervivientes y este domingo aterrizará en España. Su abrupto paso por el concurso ha estado marcado por multitud de enfrentamientos con Raquel Mosquera primero y desprecios a Asraf después. La situación era tan tensa que desembocó en un duro episodio de insultos y amenazas al novio de Isa Pantoja que finalmente hacía que la organización tomara la decisión de expulsarla disciplinariamente pues esta semana se encontraba nominada junto con Asraf y Ginés. La expulsión de la novia de Ginés, que tampoco ha reparado en insultos y críticas para Adara, fue celebrada en plató entre aplausos del público y un baile de Miriam, hija del tiktoker, y también por el presentador Joaquín Prat: "Creo que es la decisión más acertada que podía tomar la organización", y es que a su juicio debería haber sido expulsada tras su enfrentamiento con Arelys.

Telecinco

Incluso ha habido miembros del círculo cercano de Yaiza que han aplaudido esta decisión: "Es muy justa la expulsión y con sus faltas de respeto reiteradas me ha parecido muy vulgar su comportamiento", aseguraba Toni González, quien ha pedido disculpas en nombre de su amiga por su comportamiento. Y no se ha quedado ahí sino que ha señalado que, a su parecer, el 75% de la relación con Ginés es un montaje: "Yo creo que es una situación de mutuo acuerdo para hacer bolos con lo del programa".

Precisamente la novia de Ginés entró con un claro objetivo: defender su relación ante la opinión pública. Sin embargo, durante su corta estancia en Honduras, Sálvame ha podido hablar con varias de sus ex parejas y ninguna la ha dejado en buen lugar. Dos de sus ex parejas han hecho un retrato de una mujer fría, calculadora que solo busca la fama y el dinero, tanto es así que Miguel aseguraba que le había "devorado" física y mentalmente durante el tiempo que estuvieron juntos. Pero que se terminó porque ella mantenía una relación paralela con él "y con cuatro o cinco más al mismo tiempo", algo que también le ocurrió a Jesús. Otro de sus ex novios incluso advertía a Ginés: "a este hombre lo va a hacer bicarbonato".

Telecinco

Tampoco le ha dejado en buen lugar su madre, Benigna, quien confirmaba al programa que lleva 12 años sin saber nada de su hija: "desde que salió del cuartel no supe más nada. Mi nieta tenía 6 años y cumple ahora 18". Una relación que se rompió debido al carácter de Yaiza: "no quiero saber más nada, bastantes calentamientos de cabeza me dio mientras la pude gobernar".

Pero esto no es lo único y es que el programa ha encontrado además una información que no han emitido pues "podría constituir hasta tres delitos". Ahora, Yaiza se tendrá que enfrentar no solo a las críticas que puedan provenir de la familia de Ginés, algo que ya daba por hecho, sino también a su propia familia y su pasado.