Las malas noticias parece que no cesan para Íñigo Onieva y Tamara Falcó. Si ya era un gran problema que la novia se quedara compuesta y sin vestido, ahora se le suma otro percance. El problema con el vestido de Tamara Falcó parece que ya está solucionado. La marquesa volvía de su viaje exprés a Nueva York y contaba que "esta muy contenta" tras reunirse con Carolina Herrera, que es con quien está elaborando este nuevo traje. Parece que el tema boda sigue su curso pero las malas noticias siguen llegando. Esta vez el varapalo se lo ha llevado el novio. Según nos han confirmado fuentes cercanas a Onieva, el empresario se habría quedado sin su trabajo de RR.PP. de dos conocidísimos restaurantes de la capital. Los locales estarían haciendo reestructuraciones y habrían cambiado al CEO hace poco tiempo.

En 'Sálvame' era Belén Esteban la que soltaba la bomba: "Íñigo era relaciones públicas de dos restaurantes y desde hace unos días le han dicho que ya no trabaja más", contaba la colaboradora. "El motivo no lo sé. Él estaba de relaciones públicas. Le he visto varias veces y es cierto que ha tenido un comportamiento conmigo y con la gente genial pero no sé qué habrá pasado", continuaba la de Paracuellos.

Este nuevo golpe profesional ha llegado cuando futuro marido de Tamara Falcó se encuentra en el santuario de Lourdes para hacer una peregrinación. Parece que el empresario está rezando para que la boda transcurra cómo ellos la están planeando y que no surjan ningún imprevisto más.

Íñigo Onieva sí que no ha tenido problemas, al menos, con su traje de novio. Leticia Requejo en 'El programa de Ana Rosa' ha revelado todos los detalles del traje de novio del prometido de Tamara Falcó. Al parecer muchas firmas nacionales e internacionales se han interesado para vestir al empresario en su gran día. El joven se habría decantado por un chaqué clásico sin estampados y en colores neutros, formado por levita, pantalón fluido y chaleco.