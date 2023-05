Aunque Elena Tablada y Javier Ungría daban la noticia en agosto de 2022 de que se separaban "temporalmente", no tardaban mucho en confirmar que esa ruptura había acabado en petición de divorcio. Los dos habían mantenido un perfil bastante bajo en cuanto al tema, pero desde hace varios días los cruces de acusaciones y pullas no han cesado públicamente, y el último te lo mostramos en el vídeo que hay sobre estas líneas.



Elena dejaba caer recientemente en un acto que "hasta en eso estaba engañada" cuando los reporteros le preguntaban por los rumores de infidelidades por parte de su ex, y desde entonces todo ha ido cuesta abajo y sin frenos en medio de una situación que se puede complicar mucho: el juicio en el que se enfrentarán dentro de poco por su hija en común, Camila, de tres añitos. Los dos han afirmado que sólo quieren "lo mejor" para la pequeña, pero entre ellos la cosa está tomando otro cariz: hace unos días, Javier respondía con otra pulla dirigida a su ex, y aseguraba que 'el silencio le está perjudicando'. "Pues yo no veo que tenga tanto silencio si cada vez que digo algo contesta", respondía ella.

Además, Javier calificaba poco menos que de 'estratega' a Elena en el proceso de divorcio, por lo que ahora ella ha querido salir a la palestra para defenderse: "Esto no es una lucha ni es un juego, no es una batalla. Esto es la vida real, y estamos hablando de una personita", ha respondido contundente para dejar claro que ella no está 'buscándole las cosquillas', como se suele decir comúnmente, ni a su ex ni a nadie.

Elena y Javier han puesto fin a un matrimonio de 4 años, que celebraban en Cuba en 2018, con una hija en común. Como decíamos, en un principio parecía una separación amistosa, pero la imposibilidad de tomar decisiones beneficiosas para ambos ha acabado judicializándolo todo con momentos tan poco agradables como estos, y es que la pareja ha decidido llegar a juicio para poder disolver su matrimonio, siendo incapaces de ponerse de acuerdo en los detalles de la repartición de los bienes y la custodia de la niña, entre otras cosas.