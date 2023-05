Natalia Almarcha ha vuelto a apoyar a Risto Mejide con su nuevo libro. La primera vez que los vimos juntos fue en la presentación de esta obre y en esta ocasión, la farmacéutica valenciana ha viajado hasta la capital para estar junto al publicista. La joven ha estado junto a él en la caseta de la Feria del Libro de Madrid y le ha acompañado a firmar ejemplares de su última obra llamada "Dieciséis notas: La Pasión oculta de Johann Sebastian Bach".

La joven valenciana de 27 años no ha dudado en mostrar públicamente su apoyo a Risto en esta novela que habla precisamente de las relaciones con diferencia de edad. Feliz y enamorado, como él mismo reconocía hace solo unas semanas en un programa que hablaba precisamente del edadismo. El presentador de televisión no se ha separado en ningún momento de Natalia durante la firma de libros y de su perrito que les ha acompañado en esta jornada.

Sergio R Moreno

La pareja mantiene una relación cada vez más afianzada, prueba de ello fue la última declaración pública de amor del publicista a su chica en su viaje a Roma. " Te prometí que volvería a ti enamorado. Y así ha sido. Soy un hombre de palabra. Y tú una ciudad de ensueño. Gracias por mostrarte tan eterna como la primera vez. Arrivederci, Roma", escribía el publicista.

Sergio R Moreno

Un año muy diferente al año pasado

Una situación muy diferente a la que vivió el año pasado en un lugar muy similar. En la Feria del Libro de Cataluña un lector dejaba una dolorosa nota al publicista entre las páginas de sus libros con ataque directo hacia él y la relación que mantenía en aquel entonces con Laura Escanes, la influencer con la que estaba casado y que tiene la misma edad que su actual pareja.

"¿Ella es muy madura para su edad?", cuestiona el pequeño papel que el presentador de Mediaset ha encontrado entre las páginas del libro. "¿O tú muy pedófilo para la suya?". Unas palabras ante las que Risto estallaba en redes sociales.

"A estas alturas, después de tantos años disfrutando de este día, sufrir un sabotaje por parte de un idiota no va a arruinarnos Sant Jordi. Siete años después, que tengamos que seguir aguantando a estos imbéciles es para hacérselo mirar. Es el día de los lectores, y con ellos pienso celebrar el día. Y tú, a quien se haya tomado esta molestia, entiendo que la rabia, la mediocridad y la envidia te han llevado a hacer el ridículo de esta forma. Me das lástima, sobre todo por lo cobarde que has demostrado ser. Os espero en la caseta. Feliz Sant Jordi".