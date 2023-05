Este viernes Ana Rosa Quintana celebraba la tradicional fiesta de verano de su exitosa productora 'Unicorn'. Una fiesta que destacó por lo bien que se lo pasaron todos pero que no hubo tantas polémicas como en la fiesta de Navidad. Recordemos, que en la fiesta de Navidad de la productora se produjo el supuesto affaire entre Alba Carrillo y Jorge Pérez que les mantuvo en el ojo del huracán durante varios meses. El ganador de 'Supervivientes' se acabó alejando de los platós de televisión para luego volver como colaborador del reality del que se proclamó ganador. Sin embargo, Alba siguió alimentando la polémica en los diversos programas en los que trabajaba.

Ahora, Alba Carrillo, que ya no trabaja en Mediaset, pues la productora no quiso renovar el contrato que tenía con ella, quiso saltar un "zasca" a su antigua jefa comentando en una de las fotografías en las que aparecía Ana Rosa. "¿No se ha grabado a nadie esta vez? ¡Vaya, siempre falto a lo bueno!", escribía en tono jocoso la modelo.

Lo del hijo de AR??? Me quedo 😅 pic.twitter.com/WS5avOmVnl — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 28, 2023

Al ver que todo el mundo se hacía eco de este comentario, Alba Carrillo quiso explicarlo a través de sus 'stories' pero acabó complicando aún más las cosas.

"No he lanzado ningún dardo ni ningún zasca absolutamente a nadie. Solo hice un chascarrillo jocoso", comienza explicando. Pero cuando parecía que quería arreglar las cosas acababa echando más leña al fuego con un ataque directo al hijo de Ana Rosa Quintana.

"Me hace mucha gracia que hubiese móviles en la fiesta de empresa en Navidades solamente para grabarme a mí, pero no para grabar a otras personas. Como por ejemplo al hijo de Ana Rosa, que se lo pasó también muy bien", suelta la modelo sin ningún pudor.