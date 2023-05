Risto Mejide tiene un nuevo motivo para sonreír en medio de las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto con Laura Escanes tras su ruptura, y esta vez no se trata de ningún hito profesional, sino de algo mucho más privado: la reconciliación más esperada por todos... con su madre. El presentador, publicista y escritor -que ya vive plenamente su nueva relación con Natalia Almarcha- llevaba nada menos que 4 años con toda relación rota con su progenitora y sin cruzarse una palabra, algo de lo que ha hablado en alguna que otra ocasión, siendo la última vez en 'Viajando con Chester' el pasado mes de enero, pero todo ese 'mal rollo' ha quedado atrás para dejar paso a una nueva época coincidiendo, además, con el Día de la Madre.

Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde el propio Risto ha dado la buena noticia posando con su madre en una foto en la que le da un beso en la cabeza, mientras ella, muy sonriente, sostiene el libro de su hijo, que él le ha regalado dedicado: "De las mejores decisiones de mi vida: reconciliarme con mi madre. Gracias mamá. Como te he puesto en la dedicatoria: Te quise, te quiero y te querré. Jamás lo olvidemos. Feliz día de la madre", escribía Risto junto a la publicación, en la que dejaba patente su nueva y buena sintonía. Famosos y compañeros de profesión le han felicitado por esta gran novedad, como Edurne, Máximo Huerta, Marisa Martín Blázquez, la influencer Isasaweis, Paula Echevarría o Cristina Cifuentes.

¿Por qué estaban peleados Risto Mejide y su madre?

Risto, normalmente bastante férreo a la hora de hablar sobre su vida privada, ha querido compartir con el mundo entero lo feliz que está por este nuevo paso en la relación con su madre. Y como decíamos, él mismo contó en su programa 'Viajando con Chester' el motivo de esos cuatro largos años sin hablarse: "Nos peleamos, tuvimos una bronca muy gorda y hasta hoy", le contó a Máximo Huerta, su invitado ese día.

Sin embargo, arreglar la relación de madre e hijo no ha sido cosa de un día para otro: llevan meses trabajando en ello, y precisamente a Máximo Huerta le confesaba que ese mismo día en el que grababan -hace meses- había recibido un mensaje de su madre: "Creo que se lo debo a mi hija, porque ella no conoce a mi hija. Por mucho que yo haya tenido diferencias con mi madre, mi hija no tiene la culpa: tiene una abuela. Estoy ahora mismo en conflicto y más todavía hoy que acabo de recibir ese mensaje", confesó, para añadir después que "madre no hay más que una. Es una figura que no puede reemplazar nadie más".