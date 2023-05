Ana Rosa Quintana habla, como nunca, de sus hijos mellizos y revela si cree que seguirán sus pasos profesionales en la televisión. El pasado fin de semana, Unicorn TV, la productora de la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', celebró su fiesta del verano y allí la periodista hizo balance de su 'curso' laboral. "La verdad, ha sido un año estupendo. Empezó muy bien y ha seguido muy bien. No me esperaba este año tan bueno, la verdad" y comentó cómo ha llevado su vuelta al trabajo el 10 de octubre de 2022 tras recibir tratamiento contra su cáncer de mama. "Ha sido una vuelta más rápida de lo que debería, pero lo estoy llevando fenomenal. Estoy estupendamente y ha sido un gran año para nuestra productora... Ayuda estar rodeada de gente como vosotros, joven, con ilusión, con ganas, buenísimos profesionales. Te da la vida, aunque te tengas que levantar a las cinco de la mañana" y no quiso dar detalles sobre su nuevo proyecto: las tardes de Telecinco en sustitución de 'Sálvame' "porque todavía queda mucho".



Ana Rosa Quintana desvela cuántas vacaciones tendrá este verano

Ana Rosa Quintana, que hace unos días recibió la Medalla de Honor de Madrid donde realizó un discurso viral, también comentó cuáles son sus planes para este verano. "Vacaciones yo como siempre me cojo mis dos meses para desconectar" comentó aunque sus planes podrían verse alterados por el adelanto de las Elecciones Generales al 23 de julio. En el vídeo de la parte superior, Ana Rosa Quintana, que acaba de recibir buenas noticias de salud tras su última revisión, habla, como nunca, de su papel de madre y de sus hijos mellizos, Juan y Jaime, de 18 años, fruto de su relación con su marido Juan Muñoz. ¿Cree que seguirán sus pasos en la comunicación? ¡Dale al play para conocer sus palabras!

Gtres

Ana Rosa Quintana, que tiene un hijo mayor Álvaro, fruto de su relación con Alfonso Rojo, bromeó con los periodistas sobre la edad de sus pequeños que cumplirán 19 años el 6 de noviembre. "Los pequeños ya son unos señores mayores. Son buenos chavales, estudian bien, va todo bien de momento" y, a la pregunta de si es tan exigente con ellos como en su trabajo, la periodista, que hace unos días confesó que había sido víctima de una estafa, dejó claro que les deja libertad. "No sé yo creo que cada uno tiene sus cualidades y hay que dejarlos que se autogestionen. Yo en eso soy bastante así y que vayan a estudiar lo que les dé la gana y lo que le apetezca siempre y cuando vivimos en familia y haya una tolerancia y un respeto", aseguró