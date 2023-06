Alejandro Sanz, muy molesto, rompe su silencio con un contundente comunicado tras su ruptura con Rachel Valdés. Recientemente, el cantante preocupó a sus seguidores con un mensaje en el que reconocía que no estaba bien: "Estoy triste y cansado, a veces no quiero ni estar" decía en un tweet que no tardó en hacerse viral y, días después, se hizo pública su ruptura con la artista cubana tras tres intensos años de relación. Tras conocerse el final de su historia de amor, el pasado 3 de junio Alejandro Sanz reaparecía en un concierto en Pamplona para iniciar su gira española y agradecía las muestras de cariño recibidas tras confesar su mal momento anímico. "Muchísimas gracias por vuestro cariño. Es un agujero que se te hace aquí en el pecho y desde el que os hablo. Hay que acercarse a los que te quieren. Y yo tengo mucha suerte y me siento tremendamente agradecido", fueron sus palabras aunque no hizo ninguna referencia a su ruptura sentimental.

Rachel Valdés, en el punto de mira por su ruptura con Alejandro Sanz

Todo cambió este lunes 5 de junio cuando en el programa 'Espejo público' de Antena 3 Aurelio Manzano hizo unas declaraciones que dejaban entrever que Rachel Valdés sería la culpable de su ruptura con Alejandro Sanz. "Rachel tiene mucho carácter. No facilitó la relación de Alejandro con Raquel Perera, la madre de sus hijos... Ha sido una guerra de titanes, una guerra de egos que terminó con una relación", afirmó el colaborador y, en redes sociales, muchos culpaban a la artista cubana del mal momento del cantante.

Alejandro Sanz defiende a Rachel Valdés: "Quiero dejar claro que es una mujer increíble"

Pero Alejandro Sanz, muy enfadado, ha decidido salir al paso de todos los comentarios sobre su ex, Rachel Valdés, compartiendo un comunicado a través de su perfil de Instagram para salir en defensa de la artista cubana con la que ha compartido una intensa historia de amor de casi cuatro años. "Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas", escribía.

Además, Alejandro Sanz, que también ha recibido el apoyo de su ex Raquel Perera, dejaba claro que Rachel Valdés no tiene nada que ver con su actual estado de ánimo. "Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo" y, mencionando a la artista cubana, le envía un mensaje de ánimo y cariño. "@RachelValdesStudio cariño. Tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte", escribió dejando claro que, a pesar de su ruptura, su relación es buena.