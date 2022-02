No hace falta tener un novio para tener el corazón pleno, y si no que se lo digan a Alexia Rivas . La ex superviviente sabe muy bien de lo que hablamos, porque ella está de lo más enamorada y no de una persona, sino de su perrito Iro , al que llama "el amor de mi vida". De hecho, es probable que su relación con su mascota sea la más larga que ha tenido hasta la fecha, y no ha tenido que preocuparse de si le ponen los cuernos o de qué estará haciendo cuando sale por la puerta de casa, y es que el pasado amoroso de Alexia es como para olvidarse de los hombres y centrarse en su perro : lo suyo con Alfonso Merlos no funcionó cuando, en plena pandemia, nos enteramos de que él le ponía los cuernos con ella a Marta López, y con sus anteriores novios está claro que tampoco ha cuajado: se la relacionó con el actor Aarón Guerrero o con Julián Contreras Jr, pero con éste último aseguró que sólo mantenía una amistad.

Alexia Rivas, 'enamorada' Alexia Rivas Instagram No hace falta que un hombre llene tu corazón: a veces con tu mascota es más que suficiente, y así lo ha demostrado Alexia Rivas posando con su perro Iro. "El amor de mi vida", ha escrito sobre él. ¡Qué monada!

Rodri Fuertes, preocupado por su perrito Rodri Fuertes Instagram El que también está preocupado por "el amor de su vida" es Rodri Fuertes, y no, no nos referimos a Adara, sino a su bulldog, al que le han diagnosticado tres hernias y va a necesitar bastante fisioterapia, si no una operación. ¡Ánimo!

Tamara Gorro recuerda su último viaje View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) Desde que ha vuelto de su retiro, Tamara Gorro es otra: hablaba hace unas semanas abiertamente de su depresión, pero sólo hace unos días que nos enterábamos de que su forma de desconexión fue marchándose a Miami para disfrutar un poco. Ahora se ha puesto nostálgica recordando el viaje con un fotón en el puerto de la ciudad.

Nuria Fergó y Manu Tenorio sacan single View this post on Instagram A post shared by NURIA FERGÓ (@nuria_fergo) ¡Reunión de triunfitos! Y nada menos que de Manu Tenorio y Nuria Fergó, dos de las voces más reconocibles de la primera edición de 'Operación Triunfo'. 'Te amaré' se va a llamar la canción que van a sacar, que la propia Nuria califica como "una de las más bonitas, delicadas, sencillas y apasionadas que mejor habla del amor". ¡Qué ganas de escucharla!

Las dos cosas que odia Íker View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) El futbolista se ha puesto de lo más guapo y galán para una noche con amigos, pero lo cierto es que él mismo ha reconocido que no le gusta nada ni posar ni ir en traje. Pues mejor que se vaya acostumbrando ahora que se le relaciona con la influencer Rocío Osorno: en el mundo 'instagrammer', lo más importante es quedar bien en cámara, y posar y vestir bien ¡es esencial!

Lara Sajen cambia de look radical View this post on Instagram A post shared by Lara Sajen (@larasajen) La ex superviviente nos tenía acostumbrados a una larga melena morena que, por cierto, le costó recuperar al volver de Honduras. Ahora, sin embargo, ha querido olvidarse de su característico pelo con un corte por los hombros que le sienta de maravilla, y con el que da la bienvenida (antes de tiempo, eso sí) a la primavera. ¡Qué guapa!

Nuria Marín, malita de la tripa Nuria Marín Instagram La periodista y presentadora Nuria Marín está en unos días un poco complicados, y este miércoles lo ha querido compartir con sus seguidores: está mala de la tripa. Su triste comida daba buena cuenta de ello, pero lo mejor ha sido la pista que ha dado para tan insípido almuerzo: un váter. Vamos, blanco y en botella: se va por la patilla. ¡Pobre!

Miguel Frigenti, el mejor apoyo de su perrita Miguel Frigenti Instagram La pobre Nina, que así se llama la perra de Miguel Frigenti, no está en un bien momento: a la pobre le diagnosticaron una úlcera en uno de sus ojitos, pero ahora va todo viento en popa con la recuperación, tal y como ha contado el propio Frigenti en sus stories de Instagram. ¡Menos mal!

Steisy y Pablo Pisa, de celebración Steisy Instagram Muchos son los seguidores de Steisy y Pablo que no daban un duro por esta relación, incluso algunos tacharon su noviazgo de falso o hasta de aprovechado cuando ella estaba en el reality 'Solos', pero lo cierto es que ellos, tras las cámaras, funcionan mejor que nunca (aunque han estado a punto de la crisis), y ya han cumplido tres años juntos. Este es el bonito mensaje que Steisy le ha dedicado a su novio en Instagram. ¡Felicidades y a por muchos años más!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io