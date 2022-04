Sonia Ferrer, cada día más enamorada View this post on Instagram A post shared by Sonia Ferrer (@soniaferrer) La presentadora está en pleno proceso de preparación de la boda junto a su chicho, Sergio Fontecha, y aunque los nervios y el estrés por la organización pueden jugar malas pasadas y algún que otro mosqueo, parece que ellos están de lo más compenetrados. No hay más que ver lo sonrientes que aparecen en la primera foto y el beso que se han dado en la segunda. ¡Nos encanta verles tan románticos! Y eso que ella misma nos confesó que no pensaba que volvería a casarse...

Verdeliss y su accidente de coche Verdeliss Instagram Todos tranquilos, que la influencer de los 8 hijos está entera. Verdeliss ha contado en sus stories de Instagram su preocupación por haber rayado un coche con el suyo mientras aparcaba. Al menos ha sido una ciudadana ejemplar dejando una nota al dueño del otro coche con sus datos para pasarle el parte al seguro. ¡Qué maja! Desde luego, gente como ella queda poca...

Mario Suárez y Malena Costa, de aniversario View this post on Instagram A post shared by Mario Suárez (@mariosuarez4) Parece mentira que hayan pasado 10 años desde que os contáramos que la modelo y el futbolista estaban saliendo, pero sí: fue en 2012 cuando sus vidas se cruzaron, y desde entonces han sido inseparables. Se casaron en 2017, y a día de hoy siguen sonriéndose el uno al otro como el primer día. A la Rivera del Duero se han ido a celebrar su aniversario por todo lo alto. ¡Felicidades, pareja!

Carla Barber vuelve a la rutina View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) Esta semana empezaba regular para la doctora y ex superviviente cuando nos contaba que había caído enferma a unos días de dar a luz. Afortunadamente, ya está en plena forma, e incluso ha vuelto a su rutina de deporte a pesar de estar ya a puntito de caramelo. ¡Esta chica no para!

Irene Rosales mira por nuestra salud mental View this post on Instagram A post shared by Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) Estar físicamente es tan importante como estarlo mentalmente, y por eso, porque a veces parece que nos ocupamos más del exterior que del interior, la modelo y mujer de Kiko Rivera ha querido echar un cable recomendando a todos que vayan a terapia. Y es que, como ya sabemos, no hay que esperar a estar mal para ir al psicólogo.

Jorge Cyrus estrena retoque estético View this post on Instagram A post shared by JORGE CYRUS (@jorgecyrus) El influencer siempre está dispuesto a dar gran contenido y a que todos nos echemos unas risas con sus vídeos, pero ahora ha querido ponerse serio para hablar de un tema que le atormentaba desde pequeño: la gran inseguridad que le provocaba su nariz, a la que ahora ha sometido a una rinoplastia parara verse mejor y más seguro de sí mismo. ¡Deseando estamos de ver el resultado!

Marisa Jara vuelve 'al tajo' View this post on Instagram A post shared by MARISA JARA (@marisajarab) No ha pasado ni un mes desde que Marisa Jara se convirtiera en mamá de su primer hijo, al que ha llamado Tomás, pero ella ya se encuentra estupendamente para volver al trabajo y promocionar su marca de joyas, una colección a la que ha añadido este nuevo modelo con la virgen del Rocío al que ha llamado 'Doñana', y para el que ha contado que se ha inspirado en su chico y en su bebé. Con cristales de Swarovski, hemos visto que el precio asciende a los 42 euros...

Miguel Ángel Silvestre y su pulla a su 'ángel de la guarda' View this post on Instagram A post shared by Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) Sabemos que el castellonense es muy bromista, y ha presumido de sentido del humor con su último post, en el que aparece junto a una foto de una perra en la que ha etiquetado a su 'ángel de la guarda', que no es otra que su representante, Beatriz Castro, a la que también considera su amiga. "La mía se llama Bea y es así... igualita que en la foto", ha escrito. ¡Qué malo!

