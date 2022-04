La Semana Santa en Sevilla es una de las grandes citas de la familia Rivera y una larga lista de famosos. El fervor religioso ha sido una de las cosas que más les ha contagiado en su infancia y que ha ido creciendo a lo largo de los años por lo que no han dudado en inculcárselo a sus hijos. Este es el caso de Fran Rivera, quien, como miembro de la Hermandad de Triana de Sevilla, ha vuelto este año ha cumplir con una de las tradiciones más importantes para él y lo ha hecho acompañado por toda su familia.

Después de dos años sin celebrar procesiones, los santos han vuelto a las calles de la ciudad y lo han hecho a hombros de los costaleros, entre los que se encuentra Fran Rivera. Una tradición que ya echaba de menos y de la que se ha sentido muy orgulloso por poder volverla a cumplir. Sobre todo por lo que ha hecho ante los ojos de su esposa, Lourdes Montes, y su hija, Tana Rivera, quien le ha robado el protagonismo por la emoción que ha vivido al paso de la imagen.

Gtres

Para Fran Rivera su familia y, sobre todo, sus hijos son lo primero. Y así lo ha demostrado preparándose para meterse bajo el palio de la mano de su pequeño, a quien ha llevado a admirar y besar el paso.

Gtres

Si algo ha quedado claro con esta imagen es que la joven ha 'mamado' la pasión por la Semana Santa que tanto su padre como su madre, Eugenia Martínez de Irujo, la han inculcado desde pequeña. Y es que ambos han acudido a disfrutar de estos días después del parón de la COVID, produciéndose incluso un encuentro entre ellos ante las cámaras que ha sido de lo más cordial, saludándose cariñosamente y demostrando la buena relación que tienen.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io