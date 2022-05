20 años de Rebelde Way View this post on Instagram A post shared by Luisana Lopilato (@luisanalopilato) ¿Eres de esa generación que estuvo marcada por Rebelde Way o, en su versión mexicana, Rebelde? Pues esta serie argentina cumple este 28 de mayo 20 años desde su estreno, y su protagonista, Luisana Lopilato, esposa de Michael Bublé que espera su cuarto hijo, ha querido recordarlo con estas imágenes, algunas de ellas inéditas. El propio Felipe Colombo respondía a la galería con un "20 años no es nada".

Mario Vaquerizo y Bibiana Fernández View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) La pareja de amigos ha demostrado lo bien que se llevan con un selfie en el que han compartido caricias. "Te venero rubia", ha sido el mensaje que le ha dedicado el cantante a su amiga.

María Pombo disfruta del verano View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo) Con los primeros rayos del sol y las temperaturas que empiezan a ser veraniegas, la influencer y competidora de 'El Desafío' no ha querido esperar para darse el primer baño en la piscina y presumir de cuerpazo con un bikini rojo que le luce espectacularmente. Además ha compartido su menú frutal y varias imágenes que ha titulado "Felicidad"

David Bisbal debuta en México View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante almeriense ha dado el salto al charco y ha anunciado que será parte del jurado de 'La Voz' México. Después de haber pertenecido al staff de la La Voz Kids, ahora hará lo propio en el talent del país latinoamericano que le espera con los brazo abiertos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io