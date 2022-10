Pablo Pisa ha solucionado todas las dudas con Patricia Steisy. El arquitecto se encuentra muy tenso después de haber visto algunas de las imágenes más calientes entre Dani García y Patricia Steisy durante su estancia en Pesadilla en el paraíso. La concursante hizo una petición a su novio que le resquebrajó por completo llegando a estallar en redes sociales asegurando el pasado miércoles que su relación se había roto en ese momento. Sin embargo, el arquitecto aseguraba que quería pensar en él y recapacitar sobre todo lo que ha visto.

Así, Pablo, quien en redes sociales confesaba que ha tenido que volver a terapia para gestionar todo, acudía a plató este domingo para conectar en directo con Patricia: "Estoy bloqueado. Según el momento del día pienso una cosa u otra", ha asegurado el arquitecto a Carlos Sobera: "Tengo la necesidad de hablar con ella porque tengo impotencia de ver que algo se escapa y no puedo explicarme".

Telecinco

Revisando la conversación que tuvo en Cádiz, Pablo confesaba que "más claro no pude ser". "Esto no lo hace en casa, o al menos que yo sepa, viene a la televisión y se transforma, tenemos una relación abierta, no cerrada, somos bisexuales pero no tiene que ver, es cerrada", dejaba claro Pablo quien criticaba a Dani G después de que él le asegurara a Steisy que no habían hecho nada. "Yo no tengo que imponerla que me sea fiel, tiene que salir de ella. Llevo 4 años con una persona y dos meses viene otra cosa diferente por eso no quiero tirarlo todo por la borda. Lo que me duele es que le diga 'esto me está doliendo', y sigue, lo que me hace ver es que le da igual".

Finalmente, Steisy quien, desde la granja, veía los vídeos que había visto Pablo, aseguraba que "seguro que es culpa mía" y que había cortado el trato con Dani G de raíz. "Evidentemente veo estos vídeos y son asquerosos", aseguraba Patricia, "en ningún momento he puesto a nadie delante de él", entonando eso sí, el 'mea culpa' confesando que se le ha ido de las manos, "creo que no he estado a la altura ni de él ni de mi relación". "Espero que su enfado no sea definitivo porque sino me he cargado mi sueño, porque este no es mi sueño, mi sueño es él. Creo que me he cargado mi concurso, mi dignidad y mi relación". "Creo que era mi forma de evadirme porque pensar en Pablo me hace querer irme de aquí. Me he evadido de forma errónea", ha asegurado.

Telecinco

Entre lágrimas, Patricia se rompía pidiendo perdón a Pablo: "No tengo sentimientos de amor hacia él para nada. Mi forma de ser o mi problema me ha jugado una mala pasada. Lo siento, no me merezco ni que vuelvas conmigo". Con lágrimas en los ojos, Pisa no sabía qué contestar a la granjera. "No sé cómo llegar a pedirte perdón. Lo siento muchísimo, si te hago tanto daño soy la primera que te pide que te alejes de mi porque no te mereces a alguien que te haga daño, ni siquiera yo". "Esto es duro, yo soy complicada: tú decides".

Así, Pablo Pisa le ha dicho que Bea Retamal entraba con la verdad, no en contra de Steisy: "Lo sé, se me ha caído la venda. Sé que llevo manipulada todo el concurso y que he dejado que sea así. Lo verás, ha pasado algo gordo. He cortado la relación. No nos hablamos Dani y yo, bueno, no le hablo yo, no me lo ha puesto fácil". Unas palabras que descolocaban para bien a Pablo: "no me esperaba ver de nuevo a la Patri que yo conozco. Tengo ganas de darle un beso". "Las cosas no se demuestran con palabras, sino con hechos: si tú me quieres a mi, quiero que te quedes ahí y que me demuestres cómo eres tú. Quédate y gana", le pedía a Patricia, algo que ella aceptaba: "soy una persona nueva, voy a pedirte perdón con cada acto que haga a partir de ahora".