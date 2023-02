La periodista, directora de 'Más de Uno Madrid' en Onda Cero, acudió a la gala 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' que, presentada por Eva González , contó con la presencia de numerosas personalidades del mundo empresarial y de la comunicación como Ana Rosa Quintana, que habló de la posible boda de Joaquín Prat , o Esther Doña que habló del enlace de Tamara Falcó. Fue su primer actor público después de que se confirmara que ella y Carlos Herrera habían contraído matrimonio en Nueva York el pasado 5 de diciembre. La pareja disfrutó de una boda íntima en la ciudad de los rascacielos a la que solo acudieron los dos hijos de él y, cuando regresaron a España, organizaron una celebración con sus seres queridos en la finca que el conductor de 'Herrera en la Onda' tiene en El Rocío, Huelva.

Pepa Gea, muy elegante con un traje negro de pantalón con lentejuelas, acudió a estos premios femeninos celebrados en Madrid y habló de la importancia de que las mujeres sean las protagonistas de este tipo de reconocimientos. "Hombre, yo creo que un paso importante, si seguimos dando pasos. Si nos quedamos aquí, mal vamos" y recibió, con una sonrisa, las felicitaciones por su boda con Carlos Herrera. "Muchas gracias, todo muy bien", aseguró.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pepa Gea comentó que los hijos de Carlos y los suyos están "fantásticos, la verdad que todo muy bonito, muchas gracias" y dejó claro que su relación con Mariló Montero, ex del locutor y madre de sus dos hijos, es estupenda. "Sí, hemos trabajado juntas. Hace mucho tiempo que no nos vemos, pero muy bien nos tenemos un respeto profesional como es normal, pero ya coincidiremos" y desveló uno de sus deseos: que pronto hagan todos juntos una gran familia.

Hace unos días fue Rocío Crusset, la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero, la que comentó qué le había parecido la boda de su padre. "Muy normal, muy tranquilos. Casarse ahora no cambia nada, es un compromiso que te apetece hacer porque estás enamorada" dijo en la Fashion Week de Madrid y piropeó a Pepe Gea. "Pepa es encantadora y quiero ver a mi padre feliz, que es lo que me importa", aseguró.