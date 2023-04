Galaxias, estrellas, astronautas, cohetes... el hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres es un fanático del espacio exterior y sus padres lo han querido plasmar en su segundo cumpleaños. El pasado 11 de abril el pequeño Miki cumplió 2 años y su familia y amigos organizaron una gran celebración con él este sábado en el que no han faltado los guiños a esta temática. "Aún con resaca emocional del día que pasamos ayer celebrando el 2° cumple de Miki!", ha escrito la actriz en su perfil de Instagram acompañado de un carrusel de fotografías en el que se puede ver lo bien que lo pasaron en esta celebración rodeados de amigos y familiares.

Javier Castillo Poti y su esposa, Isabel Navarro, han sido solo una de las parejas que ha acudido a la fiesta de celebración de cumpleaños. Se trata del matrimonio más cercano a Paula Echevarría, y no lo ha podido disimular en esta ocasión en la que han compartido una imagen junto al niño con la tarta a sus pies. Unas tierna fotografía que ha enamorado a todos. Santi Millán, compañero de Paula Echeverría en 'Got Talent' no ha dudado en comentar las fotos felicitando al pequeño, algo que también ha hecho Ana Obregón: "Feliz cumple Miki! Cuanto amor junto!".

El pequeño, que tiene una habitación muy especial para él en su casa, ha sido el protagonista de la fiesta colmándole de cariños y abrazos, sobre todo por parte de su hermana.