Amber Heard no deja de sorprendernos. Después de la agria batalla judicial que ha vivido en los juzgados con su exmarido durante casi dos meses. Ahora, la actriz ha confesado que, seis años después de su tormentosa separación, aún sigue enamorada. Sí, como lo oyes, Amber Heard ha desvelado que sigue enamorada de Johnny Depp.

En la segunda parte de la primera entrevista que ha ofrecido la actriz después de perder el juicio multimillonario que la enfrentó ante con él por más de seis semanas. La actriz ha hecho esta descabellada confesión. A pesar del cruce de acusaciones y la mala relación que mantuvieron durante su matrimonio.

"Lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien. Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude", han sido las palabras con las que Amber ha confesado que aún continúa enamorada de Depp.

La actriz comenta que no le guarda rencor a su ex, a quien ha denunciado por maltrato y a quien también ha acusado de abuso sexual. Él la acuso de difamación y finalmente fue el protagonista de 'Piratas del Caribe' el que resultó vencedor del juicio.

"No tengo malos sentimientos. Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien", ha continuando explicando Amber Heard en la segunda parte de esta entrevista.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Consciente de que sus palabras podrían ponerse en duda, las actriz explica que, para ella es, ha sido y será muy doloroso echar la vista atrás para recordar su relación con el actor de ‘Piratas del Caribe’. " Siempre he mantenido un amor por Johnny y me produce un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos ante el mundo», ha apuntado.

Muchos seguidores de la pareja insisten en que es surrealista este nuevo giro, lo que alarga todavía más esta historia de la que han estado pendientes millones de personas.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io