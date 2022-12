Laura Londoño no puede pedirle más a un 2022 que ya se acaba, y que ella está finiquitando con un precioso y enorme lazo rojo, y es que todo lo que podía desear se ha hecho realidad: la actriz se ha convertido en un fenómeno de masas gracias a la serie 'Café con aroma de mujer', donde interpreta a Gaviota, y donde comparte protagonismo con William Levy, pero es que además Laura no ha parado de trabajar detrás de las cámaras, y ahora ha venido a España, concretamente a Madrid, para presentar su nuevo proyecto, Feroz, una marca polifacética donde cabe y cabrá de todo: de momento, cosmética, perfumes y lencería, y que estará muy pronto a la venta en El Corte Inglés.



Cree que una firma como la suya es muy necesaria para que muchas mujeres vean que pueden ser todo lo que se propongan: "Cuando digo que quiero que las mujeres seamos nosotras mismas es que sepamos la grandeza que hay en nosotras", apunta, "Yo creo que es posible serlo todo, hacerlo todo", nos ha dicho con mucha ilusión en este estreno, en el que también se ha mostrado muy agradecida por el triunfo de la serie: "Yo sentía que estaba haciendo algo especial, que era lindo y que le iba a ir muy bien, pero nunca fue el 'muy bien' que está siendo en realidad. Y llegar a un país donde era absolutamente desconocida con este recibimiento y tanto cariño es abrumador y conmovedor".

Gtres

A Laura la vamos a tener por aquí unos días más por trabajo, aunque ha confesado que si el trabajo lo requiere no tendría problema en venir a vivir aquí. "Me encantaría. Quizá este sea el proyecto que lo haga realidad". De momento, la veremos más en televisión, pues ha grabado con Jesús Calleja, y hasta se postula para tener un programa como el suyo: "Me parece muy lindo viajar por el mundo, conocer sitios maravillosos y entrevistar a personas divertidas".

Cuéntanos, ¿qué es 'Feroz'?

'Feroz' es una marca que nos da las mujeres herramientas para que nos atrevamos a ser nosotras mismas. En este caso las herramientas con las que nos encontramos son cosméticos, lencería y perfumería. Cuando digo que quiero que las mujeres seamos nosotras mismas es que sepamos la grandeza que hay en nosotras. Siento que a las mujeres se nos pide constantemente que renunciemos a partes de nosotras. Yo crecí oyendo que las mujeres o eran lindas o eran inteligentes. O te casabas y tenías una familia o eres profesional y tenías una empresa. Yo creo que no: yo creo que es posible serlo todo, hacerlo todo: ser inteligentes, exitosas, tener empresas, tener una familia, etc.

Tú tienes hijas...

Tengo dos hijas, dos mujeres, por eso creo que es importante este mensaje.

Eso que dices está muy bien: poder tenerlo todo, ser exitosas tener hijos... pero a veces no llegas a cuidarte a ti misma.

Tienes toda la razón. Racionalmente no hay tiempo para todo. Yo me siento cada vez más como una malabarista, con más pelotas en el aire. Pero también siento que cuando uno siente pasión puede hacer las cosas, pero sí que me toca tener cuidado de no descuidarme a mí misma.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Y cómo lo consigues?

Porque a todo le pongo amor, porque me encanta, porque me apasiona, porque siento placer haciéndolo.

¿Y por qué 'Feroz'? Da hasta miedo...

Lo entiendo perfectamente. Creo que esa parte femenina de la que hablo es una parte que todos nos gusta como y por eso nos la mantienen oculta como guardada. Porque es así de poderosa. Se trata de rescatarla y saber que la tenemos adentro. No es estar parado siempre en esa zona como pero es saber que tenemos esa parte

En España te has hecho muy conocida por tu papel de Gaviota en 'Café con aroma de mujer'. ¿Cómo ha sido volver a España convertida en todo un personaje?

Ha sido súper bonito. A mí me preguntaban si me esperaba este éxito que está teniendo, y digo que sí pero no. Cuando lo estábamos grabando lo estaba disfrutando un montón, que me parece lo más importante, soltar las expectativas y no pensar tanto en el resultado, pero yo sí sentía que estaba haciendo algo especial, que era lindo y que le iba a ir muy bien, pero nunca fue el 'muy bien' que está siendo en realidad. Y llegar a un país donde era absolutamente desconocida con este recibimiento y tanto cariño es abrumador y conmovedor. Me siento muy agradecida.

¿Cómo está tu relación con William?

Muy bien. De hecho hace unos días grabé un programa que se llama 'Planeta Calleja', y fuimos a la finca donde hacíamos café. Fueron muchos recuerdos y por supuesto le mandé un vídeo a William del sitio, de las personas que nos atendieron durante meses... y él se puso súper feliz. De vez en cuando hablamos, nos saludamos... todo muy bien.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras el éxito de la serie y Feroz... ¿ahora qué? ¿Qué planes tienes?

Yo creo que hay una línea muy fina entre disfrutar de lo que uno ya tiene y pensar lo que uno va a hacer después. A veces va en contra, porque no lo disfrutas. A mí una persona me dijo una vez 'hablas como si no te fueras a morir nunca', y pienso mucho en eso porque es verdad, quiero hacer muchas cosas. Siento que 'Feroz' tiene mucho que ver con eso, desarrollar muchas facetas, porque yo el día de mañana no quiero decir que sólo soy actriz. Quiero poder decir que soy cantante, por ejemplo, que soy bailarina... o tener un programa como el de Jesús Calleja. Me parece muy lindo viajar por el mundo, conocer sitios maravillosos y entrevistar a personas divertidas.

Con este éxito, ¿te planteas hacer televisión? ¿Te vendrías a España si hiciera falta?

Me encantaría. A mí me dicen Gaviota por la serie, pero me siento más como un caracol, con la casa a cuestas.

Laura Londoño junto a su marido, el cineasta y empresario Santiago Mora, en la presentación de la marca Feroz Gtres

Y tu marido, ¿lo haría también? ¿Te apoya y te sigue?

Sí. De hecho creo que la razón por la que mi esposo y yo estamos juntos después de tanto tiempo -10 años- es en gran parte por eso, que nos apoyamos mucho mutuamente estamos los dos listos para las aventuras.

¿Cómo vais a pasar las Navidades?

En una finca con la familia: mi mamá, mi hermano... y luego el Año Nuevo con la familia de Santiago, en Cartagena de Indias.

¿Y qué le pides al 2023?

Salud y unión de la familia. Bailes, brindis y muchos abrazos.

¿Más hijos?

No, por ahora estoy bien, gracias. Mis hijas tienen 3 años (Allegra) y 10 meses (Mikaela).