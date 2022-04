La bofetada de Will Smith a Chris Rock en plenos Oscar sigue coleando días después, y es que un acto de violencia así en una gala de visionado internacional es algo muy serio. Las redes, y el mundo en general, están divididos entre los que defienden a Will y los que creen que debería ser sancionado por una conducta tan reprochable, pero sin duda el hombre del momento es el 'recibidor': Chris Rock. El humorista ha mantenido su silencio sobre el fatídico hecho desde entonces, pero esta misma semana decidía hacer algún comentario al respecto, y ahora se han sabido más detalles de lo que pasó durante y después de la gala.

Al parecer, según varias fuentes internas, tras el bofetón, la policía de Los Angeles se personó en el Teatro Dolby dispuesta a detener a Will, y así se lo hicieron saber a Chris, dejándole claro que era una agresión y que si él quería podían llevárselo: "Iremos a por él. Estamos preparados. Estamos preparados para arrestarle ahora mismo. Puedes presentar cargos. Podemos arrestarle", insistieron, una opción que Rock desechó 'ipso facto', y así lo comunicó el propio LAPD, afirmando que el involucrado había "declinado presentar cargos", evitando así que se viese la imagen de cómo se llevaban detenido al actor, que tras el incidente se fue de fiesta a celebrar su premio.

Al mismo día siguiente, Chris tenía un espectáculo con todas las localidades vendidas en Boston en el que sí quiso hablar sobre el asunto, pero sin entrar en demasiados detalles: "¿Qué tal vuestro fin de semana? No tengo una mierda que decir sobre lo que pasó, así que si vinieron aquí por eso... Había escrito un espectáculo completo antes de este fin de semana", comenzó diciendo, para añadir después: "Todavía estoy procesando lo que sucedió, así que en algún momento hablaré sobre esa mierda. Será serio. Será divertido, pero ahora mismo voy a contar algunos chistes", sentenció para tratar de zanjar el asunto.

Así, aunque parece que Chris ha decidido no denunciar a Will -que un día fuera un gran amigo de la familia-, todavía tiene unos días para presentar cargos si así lo decidiese, aunque quien parece que sí tomará medidas es la Academia de Cine, que el próximo 18 de abril emitirá un comunicado sobre "cualquier medida disciplinaria" que esté en su mano, que podría ser la "suspensión, expulsión o cualquier otra sanción permitida en los estatutos".

Will Smith, por su parte, ya pidió perdón dos veces: una a la organización y a los asistentes al recoger su Oscar por la película 'El método Williams', y otra al propio Chris Rock a través de un post en Instagram.

Chris sufrió bullying

El actor ahora se dedica a hacer humor, pero hubo un tiempo en el que su vida no fue precisamente de risa: sufrió acoso en el colegio y en su barrio por ser pequeñito y de raza negra, tal y como contó él mismo en un podcast el pasado mes de enero: "La mitad del acoso se debía a que era un chico pequeño. Luego fui a la escuela y el acoso se debía a que yo era pequeño y negro. Me acosaban doblemente". Precisamente, un día se enfrentó a uno de los niños que le hacía bullying con tanta ira que casi le mata: "Me fui a casa y metí un ladrillo en una mochila. ¡Esto es como una historia legendaria en mi barrio! Balanceé la mochila y golpeé al tipo en la cara con ese ladrillo y lo pisoteé, al estilo Joe Pesci, hasta el punto de que pensamos que podría morir", relató. Un episodio del que, tiempo después y gracias a ir a terapia, ha sido consciente de la gravedad. "Mi psiquiatra me ha dicho que desde ese día he tenido miedo a enfadarme, porque temo mucho a mi ira".

Ese acoso pudo verse en la serie basada en su vida 'Todo el mundo odia a Chris', que trata en clave de humor su infancia junto a sus padres en un instituto en el que un matón llamado Caruso le hacía la vida imposible.

