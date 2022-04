Puede que haya gente que piense que la actuación de Will Smith en los Oscar está más que justificada, pero aunque muchos, quizá, reaccionarían como él ante una broma de mal gusto, está claro que no se puede ir por ahí pegando a todo aquel que dice algo que no nos gusta. El actor ha visto cómo su carrera se ha tambaleado en las últimas semanas: ha renunciado a su puesto en la Academia de Cine antes de que le echen, ha visto cómo dos de sus películas han dejado de producirse -por el momento-, y también ha sufrido el escarnio público de muchos de sus propios compañeros de profesión... y todo ello ha provocado una vorágine de estrés y ansiedad de la que no ha visto otra salida que pedir ayuda.

Will, según el diario The Sun, habría decidido ingresar en una clínica de rehabilitación para tratar de gestionar el estrés y, con suerte, también la ira. Unas cualidades que podrían tener su origen en una infancia difícil con un padre maltratador, y que sin duda necesita aprender a encauzar.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por lo pronto se desconoce cuánto tiempo va a estar Will ingresado, o si podrá recibir siquiera visitas, pero estamos seguros de que le va a ayudar para poder volver a salir al mundo mucho más cívico y relajado, y es que la broma sobre la alopecia de su mujer, a pesar de ser de muy mal gusto y haberle sentado muy mal a ella -Jada Pinkett- y a él por hacerle sentir mal a su mujer, no puede volver a desembocar en un episodio de violencia física de ese calibre, y mucho menos en una gala seguida en todo el mundo por centenares de millones de personas. Quizá, con suerte, la próxima vez se lo piense mejor...

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io