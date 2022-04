Tomar la decisión de irte a un reality de supervivencia no debe de ser nada fácil por mucho dinero que te paguen, pero Kiko Matamoros, tras muchos años diciendo que no, ha dado un giro a su vida y, finalmente, ha dicho que sí. El colaborador, igual que el resto de sus compañeros, ya ha puesto rumbo a la aventura para aislarse los días correspondientes antes de irse a Honduras y evitar, así, contagiarse de covid, y aunque a él se le ve ilusionado, parece que quien peor lo va a llevar será su chica, Marta López, que se queda en Madrid... pero con un importantísimo cometido.

Marta, tal y como confirmó hace unos días en el 'Deluxe', será la encargada de defenderle en plató. Ha sido una decisión muy meditada, y es que a la joven, de 25 años, nunca le ha gustado la televisión y ha tratado de llevar su relación con Kiko con la mayor naturalidad posible, pero eso ahora estaría a punto de cambiar, porque la exposición de Marta y Kiko va a ser brutal, y ella lo sabe. "Me ha costado", ha revelado.

La joven, a través de sus stories de Instagram, ha querido dejar claro que ella irá sólo a hacer su cometido: "Yo voy a estar en plató defendiéndole y le voy a defender a él exclusivamente. Solamente voy porque él va a estar ahí", ha contado, aunque parece ser que no cuenta con Jorge Javier Vázquez, que cuando quiere puede ser tan incisivo como sibilino a la hora de intentar sonsacar cuestiones personales.

La decisión parece natural, y es que, como ha dicho Marta, "no podía ser de otra forma": las otras opciones para defender a Kiko eran sus dos hijos más mediáticos, pero mientras Laura Matamoros acaba de ser madre por segunda vez, Diego está intentando recuperarse de su último susto de salud que le ha llevado a estar ingresado una semana en el hospital.

Marta, por su parte, ha querido contar a sus seguidores por qué ha tomado esta decisión, y ha aprovechado para pedirles, si ellos quieren dárselo, todo el apoyo posible: "Es un paso que me ha costado bastante dar, pero no pasa nada, yo siempre digo que 'no es donde vayas, es como vayas', y yo soy una persona que voy a seguir siendo como soy, independientemente de que vaya a un plató a defender a mi pareja o no". "Quiero que me deis apoyo, tanto a mí como a él si así lo consideráis", ha añadido.

Así 'suplirá' Marta la falta de Kiko

Marta no esconde que le va a costar estar semanas o incluso meses sin su novio, pero afortunadamente tiene otra persona que le va a dar mucho amor cuando él se vaya a Honduras: "Esta primera semana que estoy sin él se viene mi madre porque, al final cuando vives con una persona... necesito amor de mi madre", ha revelado.

