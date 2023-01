El pasado año 2022 arrancó siendo un tanto convulso para Pamela Anderson, quien se convirtió en foco de los medios una vez más con motivo del estreno de la serie de Disney Plus+ que recorría uno de los episodios más duros de su vida, la difusión no autorizada de un vídeo íntimo con su entonces pareja, Tommy Lee, en los albores de la era de internet. Pam y Tommy, protagonizada por Lily James y Sebastian Stan con un notable parecido con los personajes reales, trataba de hacer justicia casi 30 años después con el socavado derecho a la intimidad de la actriz y el músico, especialmente tras el bochornos trato que recibió ella en aquellas fechas. Ahora, un año más tarde, la propia Pamela Anderson tiene la oportunidad de pronunciarse a propósito de aquellos hechos y de todos los aspectos de su vida en el documental Pamela Anderson: Una historia de amor.

Disponible en Netflix a partir del martes 31 de enero, esta película documental ve la luz en 2023, pero lleva gestándose años en un intento por dar voz a un auténtico icono de la cultura pop, una de las grandes famosas de los años 90, pero también una víctima de su propia fama. Pamela Anderson: Una historia de amor nos invita a echar la vista atrás en su camino profesional y su viaje personal.

Habías escuchado muchas historias sobre Pamela Anderson. Ahora, la historia sobre su vida la cuenta ella. El documental '#PamelaAnderson: Una historia de amor' ya está disponible. pic.twitter.com/edl8d8ov5P — Netflix España (@NetflixES) January 31, 2023

Pamela Anderson: Una historia de amor: las claves del documental sobre la actriz en Netflix

Pamela Anderson: Una historia de amor es un retrato íntimo y humanizador de una de las rubias sexis más famosas del mundo que sigue la trayectoria de la vida y carrera de Pamela Anderson desde la chica provinciana hasta convertirse en símbolo sexual internacional, pero también en actriz, activista y madre.

Pamela Anderson está preparada para contar su historia en un nuevo documental.



La película, que ha estado en proceso durante varios años, mostrará a este icono de la cultura pop echando la vista atrás en su camino profesional y su viaje personal. pic.twitter.com/njNzr5HLmR — Netflix España (@NetflixES) March 3, 2022

Valiéndose de diarios y grabaciones personales, la misma Pamela Anderson narra la historia de su ascenso a la fama, sus turbulentos romances y el famoso vídeo sexual del que descubrimos algo más gracias a la serie de Disney Plus+ Pam y Tommy. En la ficción ya se ponía de manifiesto la persecución mediática, el acoso público y la crisis personal que eso supuso para la actriz en un retrato ficcionado que bien sirve de crítica retrospectiva necesaria en plena cuarta ola feminista. La propia Anderson nos ofrece un testimonio de cómo vivió aquellos meses, su trato en la industria en la década de los 90 y primeros 2000 y la percepción actual que tiene de todo aquello. Pamela Anderson: Una historia de amor nos ofrece un retrato único y muy personal de esta mujer que aprendió a sobreponerse a la cosificación y la crudeza de la industria audiovisual de las grandes estrellas para tener una vida personal más feliz.