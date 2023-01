Salud, amor, dinero... Tenemos ante nosotros 12 meses llenos de retos y nuevos desafíos. Para saber cómo nos irá en estos terrenos hemos recurrido a los astros. En este especial encontrarás las mejores predicciones según tu signo del zodiaco. ¿Quieres saber qué te espera este 2023? Sigue leyendo y descubre nuestras predicciones para todos los signos del zodiaco. Desde Aries -con famosos como Nuria Roca y Sergio Ramos- a Capricornio, pasando por Libra, Tauro o Sagitario, repasamos qué te deparan los astros en este 2023. ¡Seguro que te esperan un montón de cosas buenas! Por ejemplo, los nacidos bajo el signo de Acuario superarán sus miedos y mejorarán en todas las facetas; los Virgo se enfretarán a nuevos proyectos profesionales; y los Leo tendrán un año fabuloso en lo económico.



¿Encontrarás pareja? ¿Llegará la oportunidad laboral con la que llevas años soñando? ¿Se solucionarán los conflictos familiares? Todas estas preguntas quedarán resueltas en nuestras predicciones para este 2023. Si eres Piscis debes prestar más atención a tu pareja, estás demasiado centrada en el trabajo y la relación se resiente; los Escorpio disfrutarán a tope de su soltería; y a los Tauro no habrá nadie que se les resista. Este horóscopo te animará a estar preparada para lo que te depara el futuro y no tendrás que escuchar la típica frase de "te lo dije". ¡Mejor que las noticias, buenas o malas, te pille preparada y advertida!



Si eres de las que no cree en la astrología al 100%, estas predicciones te servirán pasar un rato divertido porque, querida Sagitario, seguro que te gustará saber que tendrás un año muy especial: todo lo que te propongas se irá cumpliendo, quizás no rápido, pero llegará. ¿Sabías que, en este 2023, los Géminis tendrán una gran oportunidad de mejorar su economía? Todas las cosas que te esperan en este nuevo año según tu signo del zodiaco las podrás descubrir en nuestro horóscopo anual. ¡Prepárate para saber qué te deparan los próximos meses según el día y mes en el que hayas nacido!