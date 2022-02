La maternidad puede ser maravillosa pero también una 'tortura'. Por eso, quién mejor que Lucía Galán (Lucía, Mi pediatra) para hablarnos de ello y ayudarnos a 'sobrevivir' con niños y adolescentes. "Lucía Galán (Lucía, Mi pediatra) publica nuevo libro, 'La vida de esto', y tenemos una entrevista con ella, ¿te apetece?", me preguntó mi redactora jefe. Mi respuesta automática fue: "¿Cuánto tiempo tenemos?". Con esa pregunta no solo confirmaba que sí que me apetecía, sino que además estaría horas hablando con la pediatra que se ha convertido en todo en referente para muchas mamás y papás, que como yo, aplican sus consejos con sus propios hijos (y funcionan).

Lucía es toda una influencer en temas de salud y pediatría, tiene casi 700.00 seguidores en su cuenta de Instagram (@luciamipediatra) y es que su forma de comunicar 'engancha': es una apasionada de su trabajo y eso se nota. Pero no solo en sus posts de Instagram, también en su libros. 'La vida va de esto' es su noveno trabajo y, sin duda, uno de los más emotivos. Hablamos con ella, no te pierdas esta entrevista tan útil y los consejos que da en el vídeo.

Ana Ruiz

Si tus tres primeros libros fueron "un viaje emocional", ¿cómo defines 'La vida va de esto'?

Este libro llega en un momento en el que Lucía está más tranquila y más sabia que nunca. La trilogía me pilló con mis hijos pequeños, una mamá que quería hacer siempre las cosas perfectas, con un nivel de exigencia muy alto, con mucho que demostrar en su carrera profesional y este libro me he permitido la licencia de mirar a esa Lucía con unos ojos compasivos y decir 'Lucía lo has hecho bien, has cometido errores, te has caído pero todo está bien'.

"Este libro tiene ese matiz más tranquilo y con esa sabiduría que no tenía hace 10 años"

La vida improvisa. Es una frase que repites en tu libro... ¿tú eres de improvisar?

Sí y me encanta la improvisación y me aburre y me desmotiva la rutina. La vida improvisa y nosotros con ella. La vida sigue su propio curso y la felicidad depende de esto: de cómo nos adaptemos a esos cambios.

Lo de los niños y no dormir es un clásico. Cuando son pequeños porque son pequeños y cuando son adolescentes... ¿se supera alguna vez esta situación?

Sí. Hay una luna de miel maravillosa en el dormir de los padres que es cuando empiezan a dormir con 3, 4 o 5 años y antes de que empiecen a salir por la noche. Entre los 6 ó 7 y los 13 y 14 es nuestro momento para quitarnos 10 años de encima y rejuvencer.

La mochila de los recuerdos, ¿cómo hacemos para cargarla de momentos bonitos y no de piedras?

Siendo plenamente conscientes de que cuando tenemos un momento bonito, hay que vivirlo, disfrutarlo, exprimirlo y grabarlo a fuego en el corazoncito de nuestros hijos. Alimentar eso que ha pasado y con eso vamos llenando la mochila. Identificar esos momentos, que son pocos pero intensos, e ir sembrándolos en la mochila de nuestros hijos.

Tus hijos son adolescentes pero en tu libro y en los anteriores siempre recuerdas cómo fueron esos momentos postparto, ¿crees que no nos preparan para eso?

Creo que no. Hace 10 años que he empezado a hablar del postparto y a día de hoy en la consulta sigo teniendo la sensación de que no se habla lo suficiente. Me sigo encontrando con mamás abatidas, tristes, llorosas y que les pilla totalmente por sorpresa ese desazón. Creo que deberíamos insistir más los profesionales, la familia, el entorno más cercano. No hablar solamente de lo maravilloso que es ser padre o madre, sino también poner el foco en esas primeras semanas que son muy duras.

Ana Ruiz

Hay un capítulo que se títula 'Acabo de tener un bebé y no aguanto a mi suegra' (que es aplicable a hermana, madre, tía, amiga...), ¿Cómo decirles, 'perdón pero necesito mi espacio' sin ofenderles?

Trabajando la asertividad. Tenemos que decirles lo que sentimos sin hacerles daño. Hablamos mucho de poner límites a los niños pero también tenemos que ponernos límites a nosotros mismos y a otros adultos. "Oye, mira sé que tienes muchas ganas de ver al bebé pero hoy no es el mejor día", por ejemplo. Decir lo que pensamos siempre desde el respeto. Una práctica que nos ahorraría infinidad de conflictos y de problemas en el futuro.

Conoces muy bien el mundo de las redes y la tecnología, ¿alguna pauta para los niños?

El secreto está en ir introduciéndoles poco a poco, tanto en los móviles como en las redes sociales e ir haciendo ese aprendizaje juntos. No regalarles un móvil y ya está. Que compartan contigo los perfiles que siguen, que compartas tú también, que cuando veas contenido que les puedan gustar, compartirlo con ellos. Ver vídeos juntos, interesarte por sus gustos y amistades...

"Hay que fijar claras las líneas rojas: no se aceptan solicitudes de desconocidos, jamás se hacen quedadas, nunca se usan las redes para insultar, no subas fotografías que te puedan comprometer en el futuro"

Ana Ruiz

La salud mental es otro de los capítulos que tratas en tu libro y justo ahora hay como un boom de aplicaciones para ayudarte a controlar el estrés, meditar... ¿qué opinas de ellas? ¿Ves mejor el tú a tú?

Habla de salud mental siempre es bueno. En la variedad está el gusto y que haya psicólogos en redes sociales, psquiatras, pediatras hablando de salud mental... eso es bueno y conciencia del problema tan grande que tenemos hoy en día. Cerca del 70% de los transtornos mentales debutan en la infancia o la adolescencia y la inmensa mayoría llegamos tarde, por eso es un tema que tenemos que hablar profesionales y la problación general. Cada uno tiene que buscar sus fuentes de información y cuando la situación le sobrepasa siempre tiene que buscar ayuda profesional no sea un vende humos.

¿Qué capítulo del libro es el que más te ha costado escribir?

Estoy entre dos: La abuelita Juli' y 'Esto también pasará'.

En el primero hablas de la muerte y cómo abordarla con los niños.

Decidí hablar de la muerte porque mis hijos tuvieron que lidiar con ella en primera línea cuando murió su abuelita y porque la muerte forma parte de la vida. Quise contar ese duelo, esa experiencia que para mí también fue un aprendizaje e intentar aportar luz y esperanza a todas las familias que han perdido a un ser querido. Es un capítulo muy especial.

"Mis hijos me han dicho que aún no están preparados todavía para leerlo. Cuando ellos quieran lo leerán"

Hablas mucho de ellos en el libro, ¿se lo han leído?

Mi hija se ha leído el capítulo de 'Mi primera regla' y le ha encantado. Me pidió que se lo leyera yo y cuando terminé me dio un abrazo. Mi hijo todavía no se ha leído el de 'Tras tu primer portazo'. Es importante encontrar el momento, no quiero obligarles, quiero que la inicitiva salga de ellos.

Ana Ruiz

También hablas del amor y de la importancia de que tu pareja entienda tu espacio.

He tardado más de 10 años en encontrar lo que buscaba quizá porque soy muy exigente, quizá porque no he tenido suerte, no sé. Lo importante es que cuando compartamos la vida con una persona sea porque esa persona suma y nunca reste. Que se alegre de nuestros logros, que está a nuestro lado pase o lo que pase. Soy una persona libre y necesito que respeten mi vuelo.

"Huyo de todo lo que implique una dependencia como persona, creo que no es sano"

Una pregunta que te habrán hecho mil veces: ¿Cómo consigues llegar a todo?

No llego a todo... pero sí que es verdad que ahora con la edad de mis hijos, llego un poco más que antes. A medida que son mayores, te dan más tiempo y espacio y es cuando tenemos que aprovechar para desarrollar todo aquello que te apasiona y que no habías tenido tiempo hasta ahora. Siempre les digo a los papás y mamás y lo repito en el libro: "Tranquilos, la vida es larga y pasan muchas cosas. El tren no lo pasa una vez, pasan muchos trenes y si no coges uno lo harás otro y sino un avión o un camión pero la vida está llena de oportunidades. Solo hay que encontrar el momento de cada una de ellas".

Y volviendo a la pregunta de antes... Mi redactora jefe me contestó: "Tenéis 45 minutos para fotos, vídeo y texto". Yo hubiera querido algo más, pero bueno, me conformé y hasta aquí el resultado de la entrevista. No te pierdas el vídeo arriba donde Lucía Galán nos da más consejos para 'sobrevivir' a nuestros hijos.

Cedida La vida va de esto amazon.es 17,00 € Comprar

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io