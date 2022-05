Trabajar a distancia desde casa cuando tienes hijos siempre ha parecido una buena solución para la conciliación familiar. Sin embargo, cuando es una situación impuesta como ocurrió durante el confinamiento por coronavirus o después por dar positivo o ser contacto estrecho, se puede convertir en un reto especialmente duro, sobre todo cuando también nos ha tocado afrontarlo con nuestros hijos en casa. Además, con la llegada de las vacaciones escolares, muchos padres teletrabajan con sus hijos en casa. Superar el teletrabajo con éxito es difícil pero no imposible y, para conseguirlo, apunta nuestros consejos para que trabajar desde casa sea una experiencia positiva y no un infierno.

Dos de las principales atributos que no nos pueden faltar son la empatía y la paciencia. Los niños son niños y, por ejemplos, unos cuentos bonitos y originales pueden ayudar bastante a tenerlos entretenidos.

Sé realista y flexible al teletrabajar

La primera clave imprescindible para que el teletrabajo con niños no te genere más estrés del necesario es gestionar bien las expectativas sobre la cantidad del trabajo que vas a ser capaz de sacar adelante. Tienes que asumir que teletrabajar y cuidar a tus hijos a la vez son dos tareas en una que inevitablemente van a influir en tu ritmo de trabajo y tu productividad. Por tanto, evita la frustración y el agobio por adelantado aceptando, al igual que ha de hacerlo tu empresa, que no podrás ser tan rápido ni eficaz como antes.

Para ello es importante que seas sincero con tu empresa y con tus responsables para que no esperen demasiado y después te frustres al ver que no has conseguido alcanzar tus objetivos tan rápido como lo haces en la oficina. Además, hay que asumir que hay tareas que quizá tengas que dejar para más adelante. Siempre hay recursos de los que se puede tirar para mantener a los niños entretenidos, como por ejemplo, las tablets, aunque hay que tener cuidado con el tiempo que los pequeños están pegados a estos aparatos pues puede provocarles dolores de cabeza.

Juegos educativos para niños Libro alfabético Janod amazon.es 14,99 € Comprar Juguete de matemáticas BBLIKE amazon.es 19,99 € Comprar Aprende las sílabas Diset amazon.es 9,67 € Comprar Gráfico con gomas Ulikey amazon.es 18,99 € Comprar Ordenador tablet educativo VTech amazon.es 52,79 € Comprar Kit de ciencias Science4you amazon.es 24,15 € Comprar Microscopio 30 Experimentos Buki France amazon.es 23,09 € Comprar Dibujos con perlas Hama amazon.es 11,45 $ Comprar

No te autocastigues si teletrabajas

Lo estás haciendo lo mejor posible así que no seas duro contigo mismo pensando que no estás atendiendo bien a tus hijos, especialmente si son pequeños. Baja tu nivel de exigencia y olvídate de ser la madre o padre perfectos estos días. Ahora se trata de sobrellevar la situación con optimismo, así que no pasa nada porque vean la tele un poco más de lo habitual o porque los juguetes invadan tu salón. Trata de ser flexible y relaja un poco las normas habituales.

Por supuesto, esto no significa que vivan sin normas, hay que ponerles límites y horarios pues así es más fácil que mantengan una rutina y se acostumbren a hacer tareas en casa que les entretengan. Intenta que se levanten siempre a la misma hora, que coman a la misma hora, que cenen a la misma hora, sobre todo para que no se sientan tan desubicados con los horarios cuando les toque volver al colegio.

Si no quieres complicarte demasiado a la hora de la comida, aquí te dejamos dos recetas con verduras que volverán locos a tus hijos.

Organiza para un teletrabajo correcto



Obviamente las edades de los niños van a influir mucho a la hora de abordar y superar con más o menos éxito el teletrabajo con niños. Los bebés requieren mucha atención, los niños muy pequeños te interrumpirán constantemente y los más mayores te pedirán ayuda para seguir con las tareas del cole a distancia. Trata de planificar el día con antelación. Tanto a ellos como a ti os dará más seguridad saber qué toca en cada momento y qué tareas tenéis que realizar. Elaborar juntos una agenda familiar es una buena idea para implicarles y organizar vuestros tiempos para que dé tiempo a todo, o al menos, a lo más urgente.

Por ejemplo, podéis quedar que todos los días a una hora para cocinar en familia estas recetas fáciles y sanas, que además pueden servir para salvar la comida o la cena.

Teletrabajo y descargar energía en familia

Trabajo sin hacer, reuniones plagadas de interrupciones, coladas por poner, llantos, peleas entre hermanos... Ésta va a ser la realidad durante un tiempo pero en tu mano está plantarle cara a la ansiedad, ponerle humor al asunto y el mejor modo de hacerlo es hacer ejercicio físico para liberar tu estrés y para canalizar la energía de los más pequeños. Un buen consejo es planificar un par de momentos al día en los que aparques un momento el trabajo y te dediques a hacer alguna actividad física rápida con los niños. Todo vale desde una clásica guerra de cojines, saltar en la cama, hacer yoga juntos o poner música para bailar en familia.

