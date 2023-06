Peinar a una niña todos los días deja poco espacio para la creatividad o para estar pensando peinados muy diferentes u originales, es cierto, pero también es cierto que hay muchos peinados que son cómodos, bonitos y fáciles de hacer: las tres características que necesitamos cuando llega el momento de peinar a la peque para ir al cole, por ejemplo.

Cuando hablamos de peinados para niñas cómodos y bonitos, no es necesario que sean muy sofisticados o complicados, al revés, se trata de buscar opciones sencillas que sirvan para ir al cole, para ir a un cumpleaños infantil, para salir a jugar al parque o para un evento un poco más especial, como puede ser una comunión o un bautizo.

Las trenzas pueden ser las aliadas perfectas para conseguir peinados vistosos sin complicarnos mucho. En las peluquerías infantiles son uno de los peinados estrella. A continuación, ofrecemos ideas de peinados con trenzas fáciles, bonitos y aptos para todo tipo de cabellos.

Cómo hacer peinados para niñas con trenzas fáciles

A la hora de hacer peinados para niñas hay que tener en cuenta precisamente eso, que son niñas y que van a jugar, a correr, a saltar, etc., por lo que tiene que ser un peinado cómodo, práctico y que aguante. Las trenzas cumplen con todos esos requisitos.

Para hacer peinados para niñas con trenzas que sean fáciles lo primero que hay que saber es que existen diferentes tipos de trenzas. En líneas generales y, para no complicarnos mucho, hay trenzas de raíz (son pequeñitas, salen desde la raíz y van muy prietas), trenza francesa (trenza de raíz básica, pero mucho más gruesa, por lo que tiene un aspecto muy diferente), trenza holandesa (igual que la francesa, pero se realiza a la inversa, es decir, la parte que vemos es la de detrás y queda más voluminosa), trenza de diadema, trenzas de boxeadora (dos trenzas que se realizan con raya al medio) y trenza de espiga (se hace a partir de dos mechones, cruzando una pequeña porción de cada uno a medida que se avanza). Hay más tipos, pero con tener esto más o menos controlado es suficiente.

Para hacer peinados con trenza, lo principal es, lógicamente, saber hacer una trenza sencilla, aquí dejamos el paso a paso:

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Peinados con trenzas y pelo suelto

Getty Images

Existen muchas ideas de peinados de trenzas con el pelo suelto que son muy favorecedores, como por ejemplo, todo el cabello con trencitas de raíz. Se puede, además, liar hilos de colores en las trenzas para que sea más llamativo.

Getty Images

También se puede hacer una única trenza, por ejemplo, en un lateral y cogerla con una gomita abajo u optar por dos trencitas, una a cada lado, en los mechones delanteros, los que quedan pegados al rostro.

Rebecca Nelson Getty Images

Peinados con trenzas y pelo corto

Si buscamos peinados para niñas con el pelo corto, las trenzas también pueden ser una buena opción y unas aliadas perfectas para un peinado de verano.

Para niñas que no tienen el pelo muy largo, las trencitas de raíz por todo el cabello también son ideales y muy favorecedoras.

Getty Images

Si la niña no tiene el pelo demasiado largo, pero sí una melenita, las trenzas sueltas a un lado de la cabeza resultan muy favorecedoras.

Getty Images

La trenza de espiga también puede ser buena opción para niñas que no tienen el pelo demasiado largo, pero sí lo suficiente para hacer peinados que den un poco más de juego.

Getty Images

Recogido con trenzas para niñas



Sin duda, los recogidos con trenzas son peinados muy favorecedores y es donde más abanico de opciones podemos encontrar. El cabello largo facilita mucho que se puedan elegir diferentes recogidos con trenzas.

Los recogidos con trenzas elegantes, por ejemplo, son perfectos para eventos u ocasiones especiales. Se pueden adornar con flores, con algún tocado u otros accesorios.

Getty Images

Trenzas diadema

Las trenzas-diadema son otra opción de peinado para niñas muy original, bonito y apto para cualquier ocasión. Se pueden hacer de muchos tipos: una trenza más suelta o más compacta, más ubicada hacia el flequillo o más centrada en la parte super de la cabeza, etc.

Getty Images

Las trenzas de boxeador

Las trenzas de boxeador también son ideales para llevar el cabello largo recogido. Son dos trenzas bien compactas, una en cada lado de la cabeza, que salen prácticamente desde la raíz.



Getty Images

Coleta con trenza larga

Una coleta siempre es un peinado fácil, cómodo y rápido. Si, además, se combina con una trenza, el resultado es más original.



Getty Images

Dos trenzas laterales deshechas o sueltas

Las trenzas laterales son muy favorecedoras y cómodas. Si se hacen sueltas o un poco deshechas aportan un aire desenfadado y divertido.



Getty Images

Dos trenzas con moñitos

Otro peinado con trenzas divertido es un recogido con dos trenzas en forma de moñito.



Getty Images

Trenzas francesas

Las trenzas francesas son muy bonitas, sofisticadas y favorecedoras. Quedan sueltas y aportan un aire casual genial.

Getty Images

Trenza lateral

Una única trenza orientada hacia un lado de la cabeza recogiendo todo el cabello: un peinado sencillo, pero de lo más original.

Getty Images

Trenzas con lazos

Los lazos son buenos compañeros de las trenzas. Son complementos perfectos para estos peinados porque aportan color, los hacen más vistosos y dan un toque distintivo.

Getty Images