Sabemos que las prisas del día a día hacen que el tiempo y la creatividad que podemos dedicarle a tareas como el peinado por las mañanas no es demasiado, por eso, tener ideas de peinados para niña fáciles y prácticos siempre es de gran ayuda.

Al principio nos preocupan los cuidados del pelo del bebé: saber cómo lavarlo, cortarlo, etc. Después, cuando la niña ya se hace más mayor, cómo peinar su pelo también genera algunas dudas. Está claro que podemos optar por que cada día la niña vaya con el pelo suelto, peinadito y listo, sin más complicaciones, pero no nos engañemos: no son pocas las peques que reclaman a sus papás y mamás que innoven con algún peinado chulo o que prefieren llevar el pelo recogido. Además, el calor también hace que muchas veces haya que dar rienda suelta a la imaginación y pensar en peinados y recogidos para que vayan cómodas sin pasar calor.

También hay que tener en cuenta que los niños juegan, corren, saltan…y el pelo recogido les puede resultar mucho más cómodo para todo ello. Y que no se nos olvide otra cosa: el cabello recogido también reduce el riesgo de los temidos piojos.

Si no se te ocurren muchas ideas de peinados para niña y tampoco se te dan demasiado bien las sesiones de peluquería, tener ideas claras, sencillas y prácticas facilita mucho las cosas. Además, hay accesorios como las horquillas, los lazos, las diademas o los turbantes que siempre son perfectos para salir del paso y darle un toque distinto a peinados fáciles para cualquier edad.

¿Te gustan las trenzas? Aprender a hacer trenzas es una gran idea, puesto que hay infinidad de peinados que pueden hacerse con ellas y quedan bonitos, cómodos y muy llamativos. Los moños son otros grandes aliados para los peinados del día a día y, además, los hay para todos los gustos: moñitos múltiples, un moño a cada lado, un moño bien recogido y alto… Y si eres fan de la coleta, dale una vuelta y apuesta por coletas más elaboradas u originales…¡a tu peque le encantará! También puedes conseguir inspiración en nuestro artículo "Los 50 mejores peinados de la reina Letizia en fotos".

A continuación te ofrecemos ideas prácticas y sencillas de peinados para niña con los que sorprender a tu hija y, si ya puede solita, habrá algunos peinados perfectos para que aprenda a hacerlos ella misma. ¡Todo es cuestión de practicar!